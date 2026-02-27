Leonardo Aboian - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 14:35

O tenista argentino Leonardo Aboian foi suspenso por um período de seis anos e nove meses por ter manipulado resultados de jogos do circuito masculino, anunciou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta sexta-feira (27).



"Aboian, de 27 anos, admitiu ter manipulado oito de seus próprios jogos de simples e duplas em torneios do ITF World Tennis Tour e do ATP Challenger Tour entre 2018 e 2025", informou a ITIA em comunicado.

O jogador reconheceu todas as acusações, incluindo facilitar apostas, manipular resultados de eventos, receber pagamentos para não ter o melhor desempenho e não denunciar tentativas de corrupção, afirmou a agência, acrescentando que o tenista aceitou a suspensão e renunciou ao seu direito de recorrer.



Aboian, que chegou a ser o número 229 no ranking da ATP em abril de 2025, também foi multado em 40 mil dólares (R$ 205 mil na cotação atual), dos quais 25 mil dólares (R$ 128 mil) estão em suspenso, concluiu a ITIA.



