Vini Jr fez um golaço contra o Benfica - Filipe Amorim / AFP

Vini Jr fez um golaço contra o BenficaFilipe Amorim / AFP

Publicado 27/02/2026 15:30

Rio - O Benfica anunciou nesta sexta-feira (27) a suspensão de cinco sócios-torcedores por ofensas racistas contra Vini Jr, do Real Madrid, no último dia 17. O episódio ocorreu na vitória merengue por 1 a 0, pela Liga dos Campeões. Em nota oficial, o clube português ressaltou que foram identificados "comportamentos inadequados e de natureza racista" e repudiou os atos.

"O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade", disse em um trecho da nota.

Após o jogo contra o Real Madrid, o Benfica abriu uma investigação interna para identificar torcedores que cometeram racismo com Vini Jr. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ex-jogador inglês Rio Ferdinand mostrou dois torcedores com camisa preta do Benfica gesticulando com os braços, imitando macacos. Diante da repercussão, o clube decidiu investigar o caso.

No jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, Vini Jr foi alvo de racismo após marcar o gol que garantiu a vitória do time merengue. Na comemoração, o brasileiro dançou em frente a torcida do time português e irritou os jogadores benfiquistas. O atacante argentino Gianluca Prestianni foi um dos mais exaltados e teria chamado o camisa 7 de "mono" ("macaco", em espanhol).

Após a ofensa racista do atacante argentino, Vini Jr correu em direção ao árbitro francês François Letexier e relatou a situação. O juiz acionou o protocolo antirracismo e paralisou a partida por cerca de 10 minutos. Após o jogo recomeçar, o brasileiro sofreu com intensas vaias a cada toque na bola. Além disso, torcedores arremessaram objetos e proferiram diversos xingamentos.

A Uefa suspendeu o jogador por uma partida em competições europeias de clubes. Mesmo suspenso, ele viajou com a delegação para Madri e recebeu apoio do presidente Rui Costa. Na capital espanhola, foi recebido aos gritos de "racista". Em reunião com o elenco, ele teria admitido o ato racista, mas disse que não é racista e que não teve intenção, segundo o jornal "Correio da Manhã". O Benfica negou.

Veja a nota oficial do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão.

A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o Clube.

O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade."