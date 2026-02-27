Ex-Botafogo, Luiz Henrique é destaque do ZenitDivulgação/ Zenit
Zenit estaria disposto a negociar Luiz Henrique por R$ 244 milhões no meio do ano
Atacante, de 25 anos, não vive grande momento na Rússia
Zagueiro que foi alvo do Botafogo deve reforçar clube da Letônia
Ele está a caminho do Riga FC
Danilo, do Flamengo, envia doação a Juiz de Fora para vítimas das chuvas
Ele enviou um caminhão do Rio até a cidade
Bangu empata com o Volta Redonda e garante vaga na final da Taça Rio
Alvirrubro enfrentará Botafogo ou Boavista na decisão
Léo Ortiz faz autoavaliação: 'Se comparar com o ano passado, estou abaixo'
Zagueiro foi um dos destaques do time na vitoriosa temporada de 2025
Ex-Flamengo, João Gomes marca em vitória do Wolverhampton sobre o Aston Villa
Volante abriu o placar para os Wolves no Molineux Stadium
Andrey Santos destaca início de Rayan no futebol inglês: 'Potencial enorme'
Ex-Vasco conta que orientou conversou com o atacante e tentou passar um pouco de sua experiência no país
