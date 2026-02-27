Ex-Botafogo, Luiz Henrique é destaque do Zenit - Divulgação/ Zenit

Ex-Botafogo, Luiz Henrique é destaque do ZenitDivulgação/ Zenit

Publicado 27/02/2026 18:20

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 25 anos, não tem desenvolvido no Zenit, da Rússia, o mesmo futebol que fez dele o melhor jogador da América do Sul na temporada de 2024. De acordo com as informações da "ESPN", o clube admite negociar o brasileiro no meio do ano.

O desejo do Zenit é de algo em torno de 40 milhões de euros (R$ 244 milhões). Alguns clubes do futebol brasileiro têm acompanhado a situação e poderão fazer uma proposta pela contratação de Luiz Henrique.

Em janeiro de 2025, o clube russo fechou a contratação do atacante, junto ao Botafogo por algo em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação da época).

Pelo Zenit, o atacante entrou em campo em 31 jogos, anotou quatro gols e deu quatro assistências. No Botafogo, em 2024, Luiz Henrique fez 55 jogos, marcou 12 gols e deu cinco assistências.