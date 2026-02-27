Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, aproveitou o calor que vem fazendo no Paraguai nos últimos dias. A beldade publicou uma foto em que aparece vestindo apenas um biquíni, exibindo uma sensual "marquinha''. As imagens foram um deleite para seus fãs.
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Como sempre incrível", "A mulher mais linda do mundo", "Parabéns pela sua beleza", "Você é especial", "A cada dia mais bela", foram alguns dos comentários.
Dona de um corpo perfeito, Leidy Cardozo tem mais de 342 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).