Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 18:50

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, aproveitou o calor que vem fazendo no Paraguai nos últimos dias. A beldade publicou uma foto em que aparece vestindo apenas um biquíni, exibindo uma sensual "marquinha''. As imagens foram um deleite para seus fãs.

"Como sempre incrível", "A mulher mais linda do mundo", "Parabéns pela sua beleza", "Você é especial", "A cada dia mais bela", foram alguns dos comentários.

Dona de um corpo perfeito, Leidy Cardozo tem mais de 342 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).