Abner soma 15 jogos nesta temporada, com dois gols e uma assistência - Fernando Alves / ECJ

Publicado 27/02/2026 23:01

Caxias do Sul - O futuro do zagueiro Abner, que já esteve na mira do Botafogo, deve ser no futebol da Letônia. Isso porque o Juventude encaminhou a saída do defensor para o Riga FC.

Ele será emprestado com obrigação de compra caso metas sejam atingidas. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o clube de Caxias do Sul ainda receberá uma compensação financeira pelo negócio.

Na temporada passada, o Glorioso tentou a contratação de Abner. Entretanto, Botafogo e Juventude não chegaram a um acordo sobre os detalhes do pagamento, e a negociação foi cancelada

Nascido no Rio, o zagueiro do Juventude havia atuado em apenas seis jogos pelo clube gaúcho no Brasileiro de 2025, o que possibilitava a transferência para o Botafogo para disputar a competição.