Gianni Infantino, presidente da Fifa - AFP

Publicado 25/02/2026 12:13

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse estar "muito tranquilo" com o México como sede da Copa do Mundo de 2026, segundo afirmou nesta terça-feira (24) à AFP, depois que o país enfrentou uma onda de violência após a morte de seu maior chefe do tráfico de drogas.



Dezenas de mortos, veículos incendiados, comércios fechados, estradas bloqueadas e um clima de terror paralisaram grande parte do país no último domingo (22), após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, líder do poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), em uma operação militar.

Apesar das imagens de violência que circularam pelo mundo, o presidente da Federação Mexicana de Futebol emitiu um comunicado tranquilizador a menos de quatro meses do início da Copa do Mundo, que o México co-organiza com os Estados Unidos e o Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.



"Muito tranquilo, tudo muito bem. Vai ser tudo espetacular", garantiu Infantino na cidade colombiana de Barranquilla, nas primeiras declarações sobre o tema após os fatos violentos desencadeados no domingo em boa parte do México.

"Temos total confiança no México e em sua presidente, Claudia Sheinbaum", acrescentou ele posteriormente em uma coletiva de imprensa. "Estamos em contato regular com a presidente e as autoridades" e monitorando "a situação".



A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, havia descartado mais cedo nesta terça-feira riscos para os torcedores que visitarem Guadalajara, capital do estado de Jalisco e que sediará quatro partidas da fase de grupos.



Durante a operação e os confrontos posteriores morreram pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil, informaram as autoridades na segunda-feira (23).



O CJNG respondeu à mobilização oficial com a queima de veículos, estabelecimentos comerciais e bloqueios rodoviários em 20 dos 32 estados do país.

'Nenhum risco'

Infantino ainda não havia se pronunciado sobre o tema até o momento, mas o fez à AFP ao chegar a um evento da Federação Colombiana de Futebol em Barranquilla.



Na Cidade do México e em Monterrey, as outras duas cidades mexicanas que sediarão a Copa do Mundo, não foram relatados incidentes violentos.



Pablo Lemus, governador do estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara, classificou como "completamente falsa" a possibilidade de a cidade perder partidas da Copa do Mundo, a primeira a contar com 48 seleções.



"Não há absolutamente nenhum risco de perder nenhuma das três cidades-sede" no México, acrescentou ele em uma coletiva de imprensa.



A seleção mexicana tem um amistoso marcado contra a Islândia nesta quarta-feira, no Estádio La Corregidora, em Querétaro, onde uma partida do campeonato mexicano foi suspensa no domingo devido à violência.



Na segunda-feira, 'El Tri' publicou fotos nas redes sociais de seus jogadores e da seleção islandesa treinando em Querétaro.

'Volta à normalidade'

Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho', era até então o narcotraficante mais procurado pelo governo dos Estados Unidos, que oferecia uma recompensa de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões) por sua captura.



O chefão de 59 anos liderava o CJNG, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo e designada por Washington como organização narcoterrorista estrangeira em fevereiro de 2025.



A reação do cartel à morte de seu líder gerou medo em cidades próximas como Puerto Vallarta, um popular balneário na costa do Pacífico, frequentado por turistas e lar de residentes originários do Canadá e dos Estados Unidos.



No entanto, Sheinbaum garantiu nesta terça-feira que a situação está "gradualmente voltando ao normal" e que os aeroportos de Puerto Vallarta e Guadalajara estão operando sem problemas.



Segundo o governo do estado de Jalisco, as atividades econômicas foram retomadas nesta terça e as escolas reabrirão na quarta-feira.



Devido ao fim de semana turbulento, duas partidas de futebol foram suspensas no domingo em Jalisco e outra no estado de Querétaro, na região central do México.



Além de quatro jogos, entre eles um dos mais destacados da primeira fase, entre Uruguai e Espanha, Guadalajara sediará, junto com Monterrey (nordeste), o torneio de repescagem que no fim de março definirá os dois últimos classificados para a Copa do Mundo.



Seis seleções participarão dessa competição: Bolívia, República Democrática do Congo, Iraque, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.