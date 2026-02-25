Gianni Infantino, presidente da FifaAFP
Dezenas de mortos, veículos incendiados, comércios fechados, estradas bloqueadas e um clima de terror paralisaram grande parte do país no último domingo (22), após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, líder do poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), em uma operação militar.
"Muito tranquilo, tudo muito bem. Vai ser tudo espetacular", garantiu Infantino na cidade colombiana de Barranquilla, nas primeiras declarações sobre o tema após os fatos violentos desencadeados no domingo em boa parte do México.
A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, havia descartado mais cedo nesta terça-feira riscos para os torcedores que visitarem Guadalajara, capital do estado de Jalisco e que sediará quatro partidas da fase de grupos.
Durante a operação e os confrontos posteriores morreram pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil, informaram as autoridades na segunda-feira (23).
O CJNG respondeu à mobilização oficial com a queima de veículos, estabelecimentos comerciais e bloqueios rodoviários em 20 dos 32 estados do país.
'Nenhum risco'
Na Cidade do México e em Monterrey, as outras duas cidades mexicanas que sediarão a Copa do Mundo, não foram relatados incidentes violentos.
Pablo Lemus, governador do estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara, classificou como "completamente falsa" a possibilidade de a cidade perder partidas da Copa do Mundo, a primeira a contar com 48 seleções.
"Não há absolutamente nenhum risco de perder nenhuma das três cidades-sede" no México, acrescentou ele em uma coletiva de imprensa.
A seleção mexicana tem um amistoso marcado contra a Islândia nesta quarta-feira, no Estádio La Corregidora, em Querétaro, onde uma partida do campeonato mexicano foi suspensa no domingo devido à violência.
Na segunda-feira, 'El Tri' publicou fotos nas redes sociais de seus jogadores e da seleção islandesa treinando em Querétaro.
'Volta à normalidade'
O chefão de 59 anos liderava o CJNG, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo e designada por Washington como organização narcoterrorista estrangeira em fevereiro de 2025.
A reação do cartel à morte de seu líder gerou medo em cidades próximas como Puerto Vallarta, um popular balneário na costa do Pacífico, frequentado por turistas e lar de residentes originários do Canadá e dos Estados Unidos.
No entanto, Sheinbaum garantiu nesta terça-feira que a situação está "gradualmente voltando ao normal" e que os aeroportos de Puerto Vallarta e Guadalajara estão operando sem problemas.
Segundo o governo do estado de Jalisco, as atividades econômicas foram retomadas nesta terça e as escolas reabrirão na quarta-feira.
Devido ao fim de semana turbulento, duas partidas de futebol foram suspensas no domingo em Jalisco e outra no estado de Querétaro, na região central do México.
Além de quatro jogos, entre eles um dos mais destacados da primeira fase, entre Uruguai e Espanha, Guadalajara sediará, junto com Monterrey (nordeste), o torneio de repescagem que no fim de março definirá os dois últimos classificados para a Copa do Mundo.
Seis seleções participarão dessa competição: Bolívia, República Democrática do Congo, Iraque, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.
