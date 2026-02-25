Michele Umezu é fisiculturistaDivulgação
"Sou muito cuidadosa com minha imagem porque ela faz parte do meu posicionamento profissional. Já realizei procedimentos estéticos minimamente invasivos, sempre com foco em naturalidade, harmonização e saúde da pele. Acredito em realçar a beleza que já existe, nunca em transformar quem eu sou", conta.
A atleta não descarta novos procedimentos, mas não por pressão estética. "Estou sempre aberta a evoluir e cuidar de mim, mas com consciência e equilíbrio. Se fizer algo, será pensando em bem-estar, qualidade da pele e longevidade estética — não por pressão, mas por escolha".
Michele também conta seus segredos de beleza. "Minha base é disciplina: alimentação equilibrada, rotina fitness, hidratação, sono regulado e cuidados diários com a pele. Também valorizo equilíbrio emocional, espiritualidade e momentos de autocuidado. Beleza, para mim, começa de dentro para fora".
A psicanalista revela como encara a solteirice. "Uma fase de fortalecimento e expansão. Estou inteira, realizada e focada nos meus projetos. Se um novo amor chegar, que seja leve, verdadeiro e alinhado com meus valores. Não é sobre procurar — é sobre estar pronta", conclui.
