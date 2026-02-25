Zé Elias é comentarista da ESPNReprodução/YouTube @espnbrasil
Comentarista projeta jogo do Botafogo na Libertadores e faz alerta
Alvinegro enfrenta o Nacional Potosí nesta quarta-feira (25)
Casagrande pede coragem a Arias contra o Fluminense: 'Não pode ficar tímido'
Colombiano deverá começar no banco nesta quarta
Musa do Cerro faz novo ensaio em praia do Rio: 'Conquista o mundo'
Eli Villagra tem 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Ex-zagueiro do Vasco anuncia aposentadoria aos 40 anos
Paulão pendura as chuteiras após duas décadas de carreira
Hércules volta a ser relacionado pelo Fluminense em jogo contra o Palmeiras
Jogador, de 25 anos, se recuperou de dores no púbis
Vasco relaciona Cuiabano, que pode fazer estreia contra o Santos
Equipes se enfrentam nesta quinta (26), na Vila Belmiro
