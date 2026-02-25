Zé Elias é comentarista da ESPN - Reprodução/YouTube @espnbrasil

Publicado 25/02/2026 17:50 | Atualizado 25/02/2026 17:52

Rio - O Botafogo enfrenta o Nacional Potosí nesta quarta-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela partida da volta da segunda fase preliminar da Libertadores. O ex-jogador e atual comentarista dos canais ESPN Zé Elias projetou o confronto e citou que os atletas da equipe boliviana terão dificuldades com a adaptação ao gramado sintético.

"O fato de jogar em casa ao lado da sua torcida, sem a altitude, já é um adversário a menos. Eu acho que o Botafogo tem que se impor dentro de campo, tem que colocar pressão para cima dos jogadores do Potosí, que são jogadores limitados tecnicamente. Então, vão ter dificuldades em se adaptar ao gramado sintético; o Botafogo tem que se aproveitar disso", disse Zé Elias.

“Acho que o Anselmí vai colocar um time diferente em relação à estratégia, postura, maneira de jogar. Só não pode levar para dentro do campo aquilo que está acontecendo fora, com o afastamento do John Textor da Eagle e outras coisas que estão acontecendo fora do campo”, afirmou o comentarista.

O Alvinegro busca inverter a derrota na ida, quando foi derrotado por 1 a 0 na altitude, e precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por vantagem mínima leva aos pênaltis.