CSKA tem interesse na contratação de Philippe Coutinho
Meia, de 33 anos, rescindiu com o Vasco recentemente
Telles ressalta sacrifício do Botafogo e analisa: 'A gente soube sofrer no final'
Lateral abriu o placar na vitória sobre o Nacional Potosí por 2 a 0; Botafogo avançou na Libertadores
Botafogo faz proposta por Nathan Silva e aguarda resposta do Pumas
Ele está no clube mexicano desde 2023
Fluminense abusa dos erros e perde para o Palmeiras pelo Brasileirão
Tricolor sofre 2 a 0 nos primeiros 15 minutos, tenta recuperar e desconta, mas não evita derrota em Barueri
Com dois tempos distintos, Botafogo supera o Nacional Potosí e avança na Libertadores
Glorioso enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima fase da competição
Real Madrid anuncia que expulsou torcedor que fez gesto nazista no Bernabéu
Ele foi flagrado pelas câmeras de televisão
Bernal e Acosta sofrem problemas físicos em derrota do Fluminense
Volante do Fluminense deixou o gramado aos 24 minutos, enquanto o meia argentino saiu no intervalo
