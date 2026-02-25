Coutinho deixou o Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 25/02/2026 13:51

Rio - O meia Philippe Coutinho, de 33 anos, que deixou o Vasco, recebeu uma consulta para defender o CSKA, da Rússia. Apesar do desejo da equipe, a tendência é que o brasileiro decline da possibilidade. As informações são da "ESPN".

Provavelmente, Coutinho só voltará a jogar futebol se for para defender uma equipe da MLS (Liga dos Estados Unidos). Outra possibilidade é a aposentadoria.

Coutinho rescindiu seu contrato com o Vasco logo depois do Carnaval e afirmou que a decisão tem a ver com o "lado mental". Ele tinha vínculo até o meio do ano.

Desde que acertou sua volta para o Cruz-Maltino, o meia entrou em campo em 81 partidas, anotou 17 gols e deu sete assistências com a camisa do clube carioca.