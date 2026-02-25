Bruno Guimarães em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/02/2026 15:16

Rio - O meia Bruno Guimarães, de 28 anos, que está sem jogar desde o último dia 13, depois de sofrer uma lesão muscular de grau 3 na posterior da coxa esquerda, está no Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu tratamento. O desejo é estar perto de Carlo Ancelotti e acelerar sua volta para defender a seleção brasileira. As informações são da "ESPN".

O Newcastle liberou o brasileiro, que primeiramente treinou no Atlético-MG, e agora fará o restante do tratamento no Botafogo. A decisão de Bruno Guimarães foi vista como positiva pela CBF e o meia, atualmente, não tem sua convocação para a Copa do Mundo sob risco.

Em relação aos próximos compromissos da seleção brasileira, a tendência é que ele não tenha condições físicas de ser aproveitado. Em março, a equipe de Ancelotti irá encarar a França e a Croácia, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

Bruno Guimarães, de 28 anos, é considerado peça fundamental no time de Ancelotti. Ele faz dupla de volantes com Casemiro e o setor é essencial para o técnico. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 35 jogos, anotou nove gols e deu seis assistências pelo Newcastle.