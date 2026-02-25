Bruno Guimarães em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Bruno Guimarães fará recuperação no Botafogo para ficar à disposição da seleção brasileira
Jogador, de 28 anos, sofreu lesão de grau 3 na coxa esquerda
Torcida do Real Madrid organiza mosaico em apoio a Vini Jr contra o Benfica
Manifestação no Bernabéu repudia racismo após ataques ao brasileiro no jogo de ida
Uefa rejeita recurso do Benfica contra suspensão provisória de Prestianni
Vini Jr acusou o argentino de tê-lo chamado de 'macaco' durante jogo na última terça-feira (17)
Lucas Paquetá busca primeiro título internacional pelo Flamengo após decepção
Camisa 20 é uma das esperanças para a virada no confronto contra o Lanús, pela Recopa
Botafogo divulga relacionados para jogo contra Nacional Potosí pela pré-Libertadores
Técnico Martín Anselmi terá retornos de Danilo, Joaquín Correa e Arthur Cabral
CSKA tem interesse na contratação de Philippe Coutinho
Meia, de 33 anos, rescindiu com o Vasco recentemente
