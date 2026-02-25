Espanha - As arquibancadas do Estádio Santiago Bernabéu foram palco de um protesto contra o preconceito nesta quarta-feira (25). Antes da bola rolar contra o Benfica, às 17h (de Brasília), a torcida do Real Madrid exibiu uma faixa com as mensagens "Não ao racismo" e "Respeito". A iniciativa é um apoio direto a Vini Jr, que denunciou ter sido alvo de ofensas racistas no jogo de ida, em Portugal.
O episódio ocorreu em Lisboa, logo após o brasileiro marcar o gol da vitória por 1 a 0. Durante a comemoração, Vinícius acusou o atacante Gianluca Prestianni de proferir ofensas racistas, denúncia que foi confirmada por Mbappé ainda no gramado. Como medida preventiva, a Uefa suspendeu o jogador argentino, que desfalcou a equipe portuguesa no duelo decisivo desta tarde enquanto o caso segue sob investigação.
A mobilização em Madri assemelha-se a ações de apoio já recebidas pelo camisa 7 no Brasil. Em 2023, o Flamengo, clube onde o atleta foi revelado, também organizou um mosaico no Maracanã com os dizeres "Todos com Vini Jr" após ataques sofridos pelo jogador em um jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.
Para a partida de hoje, o Real Madrid entrou em campo com a vantagem do empate para avançar na competição europeia. Além do aspecto esportivo, o clube espera que o posicionamento das arquibancadas sirva como uma resposta contundente contra a intolerância no futebol.
