Dantas em campo pelo Novorizontino - Divulgação / Novorizontino

Dantas em campo pelo NovorizontinoDivulgação / Novorizontino

Publicado 28/02/2026 09:29

O Fluminense passou a ser o favorito para contratar o zagueiro Dantas, com a proposta que mais agradou ao Novorizontino. O grande diferencial em relação ao Botafogo foi o prazo para o pagamento.



O Glorioso só ofereceu pagar metade dos 2,5 milhões de euros (R$ 15,16 milhões na cotação atual) em 2026. Já o Tricolor vai quitar todo o valor até dezembro. A informação é do site 'ge'.



Corinthians e Grêmio também demonstraram interesse na contratação do zagueiro de 21 anos. Entretanto, os dois cariocas são os que estão mais próximos de um acerto.



Tanto Fluminense quanto Botafogo estão em busca de mais um zagueiro para reforçar o elenco. Os dois consideram o setor uma prioridade neste momento.

Conheça mais sobre Dantas



Nascido no Rio, o zagueiro passou pelas divisões de base do Barra da Tijuca e do Bangu até se transferir para o Novorizontino, ainda no sub-20, em 2022. Desde 2024, ele se firmou no clube paulista e chamou a atenção do Botafogo já em 2025, mas não houve acordo à época.



Ao todo, Dantas soma 52 jogos e dois gols pelo clube do interior de São Paulo.