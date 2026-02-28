Kevin Serna e Andrés Gómez são duas atrações do clássico entre Fluminense e Vasco, pelo Carioca - Fotos de Lucas Merçon/Fluminense e Matheus Lima/Vasco

Kevin Serna e Andrés Gómez, esperanças de seus times no duelo de domingo (1º), às 18h, no Maracanã.

Com uma verdadeira legião estrangeira, o clássico entre Fluminense Vasco reuniu 12 jogadores de outros países entre os 31 em campo na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Entre eles estavam dois colombianos , que têm se destacado,no duelo de domingo (1º), às 18h, no Maracanã.

atacante do Tricolor, artilheiro com cinco gols, saiu na frente da disputa e marcou na vitória por 1 a 0 no Nilton Santos. Resultado que dá a vantagem do empate na volta. Do outro lado, o ponta vascaíno balançou redes apenas uma vez em 2026, mas é o principal criador de jogadas, tendo contribuído com três assistências.

Os dois jogadores foram convocados para a seleção da Colômbia no fim de 2025 e não estão sozinhos nos dois elencos. Afinal, o Vasco ainda conta com outros três colombianos, sendo Rojas e Cuesta (que ficou fora do primeiro clássico) também titulares, enquanto Marino Hinestroza chegou há pouco e ainda está buscando espaço.

E o Fluminense tem Santi Moreno, reserva que ainda não fez valer a aposta para substituir Jhon Arias, compatriota que mais fez sucesso no futebol brasileiro recentemente.



Os dois rivais cariocas, aliás, não são os únicos a apostar em jogadores do país vizinho. Já são 31 colombianos em 15 clubes da Série A do Brasileirão, segundo levantamento do site 'Bolavip'. E o Cruz-Maltino, com quatro, só perde para o Athletico-PR, que tem sete.



Outros estrangeiros em Fluminense e Vasco

Mas eles não são os únicos a 'invadir' o tradicional clássico carioca. O primeiro jogo, por exemplo, contou com quatro uruguaios em campo (Puma Rodríguez e Salvidia pelo time vascaíno, e Facundo Bernal e Canobbio, pelos tricolores), três argentinos (Spinelli, Acosta e Freytes), assim como um português (Nuno Moreira).



E poderia ter mais estrangeiros, caso os venezuelanos Savarino e Soteldo tivessem saído do banco de reservas, onde o técnico argentino Luis Zubeldía não estará no domingo, porque foi expulso no jogo de ida.