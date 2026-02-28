MS International Cup promete disputas de alto nível e fortes emoções - (Foto: FSMJJ)

Publicado 28/02/2026 08:00

No próximo dia 14 de março, Campo Grande (MS) será palco de um dos maiores eventos da temporada esportiva estadual: o MS International Cup, terceira etapa do Circuito MS de Jiu-Jitsu. A expectativa é de recorde de inscrições - abertas no site www.fsmjj.com.br -, reunindo atletas de diferentes categorias e de todo o estado em um verdadeiro espetáculo da arte suave.



O evento marca mais um passo importante no fortalecimento do Jiu-Jitsu sul-mato-grossense, consolidando o trabalho da Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu (FSMJJ) em parceria com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), que vêm promovendo uma valorização crescente dos atletas locais. A iniciativa amplia oportunidades, eleva o nível técnico das competições e coloca Mato Grosso do Sul em destaque no calendário nacional.

Além das disputas tradicionais com quimono, o MS International Cup também sediará a primeira etapa do Circuito No-Gi 2026. A competição contará com a tradicional mandala de medalhas, reforçando o reconhecimento e a premiação aos atletas que se destacarem em suas categorias.Outro ponto que chama atenção é a possibilidade de premiação em dinheiro para as categorias absolutas, condicionada ao alcance das metas de inscrição. A medida demonstra o compromisso da organização em valorizar o desempenho esportivo e incentivar ainda mais a participação dos competidores."Tivemos uma aceitação muito boa nas duas primeiras etapas, em Dourados e Maracaju, com cerca de 600 atletas em cada evento, e para o MS International Cup já são mais de 400 inscritos até o momento. Será a nossa primeira etapa da temporada com disputas Gi & No-Gi, então a expectativa é de 800 atletas, nosso limite, com passagens internacionais para os melhores faixas-azul, roxa, marrom e preta, fora os prêmios para as categorias kids", projetou Fábio Rocha, presidente da FSMJJ.A estrutura do evento é outro grande diferencial. Pensado para oferecer a melhor experiência tanto para os atletas quanto para o público, o MS International Cup promete contar com organização profissional, oito áreas de luta, cronograma eficiente e ambiente preparado para receber familiares, equipes e apoiadores.Mais do que uma competição, o MS International Cup representa o crescimento consistente do Jiu-Jitsu no estado, fortalecendo talentos, incentivando novos praticantes e reafirmando o compromisso das entidades organizadoras com a evolução do esporte. Com expectativa elevada e participação expressiva, o dia 14 de março promete marcar mais um capítulo importante na história da arte suave sul-mato-grossense.