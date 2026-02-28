Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Reprodução

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoReprodução

Publicado 28/02/2026 08:54

As declarações de Filipe Luís após mais uma perda de título em 2026 repercutiram muito mal entre a cúpula do Flamengo e uma nova reunião deve acontecer para cobrar explicações de José Boto, diretor-técnico, e do próprio treinador rubro-negro.



BAP quer estar mais próximo do dia a dia do futebol, para ser capaz de enxergar possíveis falhas no trabalho da dupla Boto/Filipe e corrigi-las antes que mais resultados ruins aconteçam ao longo da temporada.



Presidente do Flamengo, Bap, e o diretor de futebol José Boto Marcelo Cortes / CRF

Com isso, o Campeonato Carioca, antes visto apenas como um torneio preparatório, ganhou novo peso e a conquista do certame é tida como obrigação.



Como venceu o primeiro jogo contra o Madureira por 3 a 0, o confronto de volta que acontecerá nesta segunda-feira (2) será praticamente um treino de luxo para os comandados de Filipe Luís se prepararem para a grande final que ainda não tem data para acontecer, mas que provavelmente será no domingo, 8 de março.



Além das explicações que terá que dar ao presidente do clube, Filipe terá que lidar ainda com o desgaste interno, como nos casos de Everton Cebolinha e Luiz Araújo.



Cebolinha já decidiu que esta será sua última temporada pela equipe rubro-negra e comunicou a José Boto sua decisão.



Sem ter muito espaço com o técnico Filipe Luís, mesmo tendo subido de desempenho, Everton vê seu nome cogitado em clubes como Corinthians, Grêmio e Cruzeiro e sente que pode ser melhor aproveitado em outro elenco.



O atleta tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e um empréstimo ou uma venda com compensação financeira antes do término do contrato não está descartada.



Já Luiz Araújo quase foi negociado com o Atlético Mineiro.



Entretanto, o Flamengo julgou a proposta de 5 milhões de euros feita pelo clube mineiro baixa e recusou a oferta.



O atacante, nesta temporada, soma apenas 278 minutos jogados, o que representa 17% do total dos minutos disputados pelo Flamengo no ano, e é outro que também pode ser negociado.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Assim como Cebolinha, o jogador deseja ganhar mais minutos e, com a chegada de Lucas Paquetá ao elenco, a concorrência ficou ainda maior, reduzindo as chances de jogo do atleta, que sequer entrou na última partida do time na disputa da Recopa Sul-Americana.



Pressionado, Filipe Luís terá que mostrar que, além de um bom técnico, é um bom gestor de grupo para contornar os desafios que terá pela frente.



