Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoReprodução
BAP quer estar mais próximo do dia a dia do futebol, para ser capaz de enxergar possíveis falhas no trabalho da dupla Boto/Filipe e corrigi-las antes que mais resultados ruins aconteçam ao longo da temporada.
Com isso, o Campeonato Carioca, antes visto apenas como um torneio preparatório, ganhou novo peso e a conquista do certame é tida como obrigação.
Como venceu o primeiro jogo contra o Madureira por 3 a 0, o confronto de volta que acontecerá nesta segunda-feira (2) será praticamente um treino de luxo para os comandados de Filipe Luís se prepararem para a grande final que ainda não tem data para acontecer, mas que provavelmente será no domingo, 8 de março.
Além das explicações que terá que dar ao presidente do clube, Filipe terá que lidar ainda com o desgaste interno, como nos casos de Everton Cebolinha e Luiz Araújo.
Veja mais:
Sem ter muito espaço com o técnico Filipe Luís, mesmo tendo subido de desempenho, Everton vê seu nome cogitado em clubes como Corinthians, Grêmio e Cruzeiro e sente que pode ser melhor aproveitado em outro elenco.
O atleta tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e um empréstimo ou uma venda com compensação financeira antes do término do contrato não está descartada.
Já Luiz Araújo quase foi negociado com o Atlético Mineiro.
Entretanto, o Flamengo julgou a proposta de 5 milhões de euros feita pelo clube mineiro baixa e recusou a oferta.
O atacante, nesta temporada, soma apenas 278 minutos jogados, o que representa 17% do total dos minutos disputados pelo Flamengo no ano, e é outro que também pode ser negociado.
Assim como Cebolinha, o jogador deseja ganhar mais minutos e, com a chegada de Lucas Paquetá ao elenco, a concorrência ficou ainda maior, reduzindo as chances de jogo do atleta, que sequer entrou na última partida do time na disputa da Recopa Sul-Americana.
Pressionado, Filipe Luís terá que mostrar que, além de um bom técnico, é um bom gestor de grupo para contornar os desafios que terá pela frente.
O Flamengo volta a campo nesta segunda (2) contra a equipe do Madureira no Maracanã, às 21h, pelo Campeonato Carioca.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.