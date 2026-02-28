Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da Hungria - Attila Kisbenedek / AFP

Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da Hungria

Publicado 28/02/2026 12:46 | Atualizado 28/02/2026 12:47

Ex-alvo do Botafogo, Júlio Romão lamentou não ter acertado com o Glorioso. Em entrevista ao 365Scores, o volante do Ferencváros, da Hungria, revelou que tem o sonho de atuar no futebol brasileiro e detalhou as conversas para defender o Alvinegro.





"Quando eu soube da intenção deles, fiquei muito interessado. Tenho o sonho de jogar no futebol brasileiro, principalmente em um grande clube como é o Botafogo. Fiz de tudo para poder dar certo, mas acabou que o clube aqui (Ferencváros) não quis negociar", disse Júlio Romão.



Na ocasião, o Botafogo apresentou três propostas com opção de compra pelo volante, todas recusadas pelo clube húngaro. Segundo o jogador, a equipe alegou que ele estava inscrito na UEFA Europa League e não poderia ser substituído na lista da competição.



"Como na Liga Europa não pode trocar os jogadores, eles deram meio que essa desculpa. Falaram que, como eu estava na lista, não poderia sair. Aí também teve o transfer ban do Botafogo. Não deu certo, infelizmente", lamentou.



