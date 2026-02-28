Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da HungriaAttila Kisbenedek / AFP
"Quando eu soube da intenção deles, fiquei muito interessado. Tenho o sonho de jogar no futebol brasileiro, principalmente em um grande clube como é o Botafogo. Fiz de tudo para poder dar certo, mas acabou que o clube aqui (Ferencváros) não quis negociar", disse Júlio Romão.
Na ocasião, o Botafogo apresentou três propostas com opção de compra pelo volante, todas recusadas pelo clube húngaro. Segundo o jogador, a equipe alegou que ele estava inscrito na UEFA Europa League e não poderia ser substituído na lista da competição.
"Como na Liga Europa não pode trocar os jogadores, eles deram meio que essa desculpa. Falaram que, como eu estava na lista, não poderia sair. Aí também teve o transfer ban do Botafogo. Não deu certo, infelizmente", lamentou.
"Eu sou brasileiro, sou carioca, o Botafogo é um grande clube. A gente fica doido, quer viver essa experiência perto dos familiares. Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes. Só que, infelizmente, não deu certo", completou.
A contratação de um volante era prioridade do Botafogo na temporada. Recentemente, o clube acertou as chegadas de Cristian Medina, Edenilson e Wallace Davi para a posição.
Júlio Romão foi contratado pelo Ferencváros no início de 2025. Na atual temporada, disputou 20 jogos, oito como titular, e não participou diretamente de gols. O clube húngaro ocupa a segunda colocação do campeonato nacional, com 43 pontos, e enfrentará o Braga, de Portugal, nas oitavas de final da Liga Europa.
