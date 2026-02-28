Martín Anselmi é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - Além de analisar o empate sem gols com o Boavista, que garantiu o Botafogo na final da Taça Rio, Martín Anselmi valorizou a atitude e a valentia dos jovens jogadores de seu plantel na entrevista coletiva deste sábado (28). Tanto na ida quanto na volta, o treinador montou o Alvinegro com um time alternativo, formado por reservas e garotos.
"Começamos o jogo ganhando de 2 a 0 pelo jogo anterior. Esperávamos um Boavista mais agressivo na maneira de propor. Fomos pacientes com a bola e defendemos com a bola tentando criar uma oportunidade caso eles saltassem. Essa foi a tônica do primeiro tempo. A partir do segundo tempo se abriu um pouco o jogo, mas fico contente pela atitude dos garotos, pela valentia que têm para jogar. Isso me dá orgulho".
Como venceu por 2 a 0 na ida, o Glorioso avançou à final da Taça Rio. O adversário será o Bangu, que eliminou o Volta Redonda na última sexta-feira (27).
O próximo compromisso do Botafogo será na Libertadores. Na terça-feira (3), o Alvinegro encara o Barcelona de Guayaquil fora de casa, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da competição. Martín Anselmi projetou o confronto.
"Já estamos a olhar para o Barcelona, é um rival que conheço, conheço muitos jogadores do time, enfrentei muitos deles, joguei muitas vezes lá, conheço campo, torcida e o treinador também. É um rival grande, um dos maiores do Equador, que tem bons jogadores, de qualidade, que sabem fazer a diferença quando têm que fazer, que lutaram em um jogo contra um rival que, para mim, é o que melhor joga na Argentina, o Argentinos Juniors".
"Conseguiram vitória na casa deles e eliminar nos pênaltis. Estamos trabalhando já para o jogo, amanhã vamos continuar. Entendo que o jogo de ida é muito importante. Não queremos especular o jogo em nossa casa. Agora não tem altitude, são iguais condições, só que estamos de visitantes. Temos que ir lá, fazer nosso trabalho e tentar trazer a vitória, que é o que nos vai permitir avançar".