Rio - O Botafogo empatou com o Boavista por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, neste sábado (28), e garantiu vaga na final da Taça Rio. Na entrevista após a partida, Montoro chamou a atenção para a postura defensiva do adversário e deu destaque para a dificuldade do Glorioso em superar o sistema defensivo do Verdão de Saquarema.
"Creio que fizemos uma partida que pudemos controlar, sabíamos que ia ser assim. Nós queríamos que eles viessem buscar a partida, perdendo 2 a 0 (no agregado). Creio que não foi assim. Jogaram mais defensivo. O time deles muito atrás, por aí se faz muito difícil entrar. Quando não tem um bom dia, se faz muito difícil entrar. O importante é que classificamos, a tratar de melhorar. Vamos ver o que faltou na semana, mas também pensando no próximo jogo", disse Montoro, ao 'Premiere'.
O Botafogo teve amplo domínio da posse ao longo da primeira etapa, enquanto o Boavista se fechou e não conseguia puxar contra-ataques. Na etapa complementar, o Verdão de Saquarema acordou para o jogo, mas fez pouco para inverter o cenário.
Agora, as atenções do Botafogo estão na Libertadores. O Glorioso vai enfrentar o Barcelona (EQU) na próxima terça-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo de ida da terceira fase preliminar.
"É uma competição muito linda, nós vamos tratar de fazer o que fazemos em todos os jogos, que é tratar de representar a Botafogo, tratar de fazer o melhor possível, o que nos peça o técnico. Voltar a classificar, a somar pontos, a ganhar partidos, é bom e tentar seguir por este caminho", finalizou.