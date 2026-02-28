Montoro é jogador do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Montoro analisa postura do Boavista e destaca dificuldade do Botafogo em classificação
Com o empate, o Glorioso avançou à final da Taça Rio para enfrentar o Bangu
Montoro analisa postura do Boavista e destaca dificuldade do Botafogo em classificação
Com o empate, o Glorioso avançou à final da Taça Rio para enfrentar o Bangu
Sem gols, Botafogo empata com o Boavista e confirma vaga na final da Taça Rio
Glorioso enfrentará o Bangu na decisão
Com novidades, Botafogo divulga relacionados para duelo contra o Boavista
Lista mescla titulares e jovens da base
Ex-alvo do Botafogo lamenta negociação frustrada: 'Fiz de tudo para dar certo'
Volante do Ferencváros revela sonho de atuar no Brasil e cita Liga Europa e transfer ban como entraves
Clube espanhol rejeita proposta do Botafogo por Johan Mojica
Glorioso tem encontrado dificuldade para contratar lateral-esquerdo
Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Jogo de volta da semifinal da Taça Rio acontece neste sábado, no Nilton Santos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.