O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Boavista neste sábado (28), válido pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso venceu o jogo de ida por 2 a 0.
A lista mescla jogadores titulares e atletas da base. No entanto, alguns destaques do sub-20, como Kadir e Kauan Toledo, não foram relacionados. Nathan Fernandes, que ficou fora do jogo contra o Nacional Potosí, e Joaquín Correa estão presentes.

Visando o jogo de ida da segunda fase da Libertadores, na próxima terça-feira (3), contra o Barcelona de Guayaquil, e com a classificação já encaminhada na Taça Rio, a tendência é que o técnico Martín Anselmi utilize grande parte dos jogadores da base no confronto.
Veja os relacionados do Botafogo:

Goleiros:
Cristhian Loor
Raul
Defensores:
Alex Telles
Alexander Barboza
Gabriel Abdias
Justino
Kadu
Mateo Ponte
Marquinhos
Ythallo
Meio-campistas:
Arthur Novaes
Caio Valle
Edenilson
Miguel Caldas
Montoro
Atacantes:
Arthur Cabral
Arthur Izaque
Artur
Davi Nery
Joaquín Correa
Jordan Barrera
Lucas Villalba
Nathan
Martín Anselmi em treino do Botafogo
Botafogo e Boavista se enfrentam pela semifinal da Taça Rio, neste sábado(28).