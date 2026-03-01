Botafogo de Artur eliminou o Boavista e pegará o Bangu na final da Taça Rio Arthur Barreto/Botafogo

O Botafogo está focado em buscar a vaga nos grupos da Libertadores, mas no meio dos dois confrontos com o Barcelona de Guayaquil, terá a final da Taça Rio, após eliminar o Boavista. E já sabe que jogará no sábado (7), às 18h (de Brasília) contra o Bangu, no Estádio Nilton Santos.
A data e o horário da decisão do torneio de consolação foi divulgada pela Ferj. A partida terá transmissão apenas do Premiere (pay per view).
Botafogo x Bangu será em jogo único e, em caso de empate no tempo regulamentar, o título sairá nos pênaltis. A tendência é que o técnico Martín Anselmi mantenha o planejamento da semifinal, com a utilização de alguns titulares e muitos reservas e jovens.
Afinal, o time terá apenas dois dias de descanso para a partida de volta contra o Barcelona de Guayaquil, que acontece no dia 10, no Nilton Santos. Antes, o Glorioso vai ao Equador, onde joga na terça-feira (3) a ida.