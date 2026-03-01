Botafogo de Artur eliminou o Boavista e pegará o Bangu na final da Taça Rio Arthur Barreto/Botafogo
Ferj define data e horário da final da Taça Rio entre Botafogo e Bangu
Decisão será no Nilton Santos e entre as duas partidas contra o Barcelona de Guayaquil
Botafogo corre contra o tempo por reforços de fora antes do fim de janela
Diretoria do Glorioso ainda está em busca de ao menos três jogadores
Ferj define data e horário da final da Taça Rio entre Botafogo e Bangu
Decisão será no Nilton Santos e entre as duas partidas contra o Barcelona de Guayaquil
Após vaga na final, Anselmi valoriza 'atitude' e 'valentia' dos jovens do Botafogo
Garotos receberam oportunidade tanto na ida quanto na volta da semifinal da Taça Rio, contra o Boavista
Montoro analisa postura do Boavista e destaca dificuldade do Botafogo em classificação
Com o empate, o Glorioso avançou à final da Taça Rio para enfrentar o Bangu
Sem gols, Botafogo empata com o Boavista e confirma vaga na final da Taça Rio
Glorioso enfrentará o Bangu na decisão
Com novidades, Botafogo divulga relacionados para duelo contra o Boavista
Lista mescla titulares e jovens da base
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.