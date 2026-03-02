Joaquín Correa, no empate contra o Boavista, pela Taça RioReprodução / Instagram

Rio — Após passar semanas afastado devido a um desgaste muscular detectado em janeiro, o atacante Joaquín Correa voltou a ser escalado como titular pelo Botafogo no último sábado (28), no empate com o Boavista, que garantiu o Alvinegro na final da Taça Rio. Agora, o argentino busca conquistar espaço no time de Martín Anselmi.

No jogo, o atleta teve uma atuação discreta, mas segura. Ele ficou 75 minutos em campo, até ser substituído por Nathan Fernandes. Neste período, acertou 33 de 36 passes, segundo a plataforma "SofaScore", e ocupou o campo de ataque.
Joaquín Correa já havia entrado em campo na partida de volta contra o Nacional Potosí, pela pré-Libertadores, mas jogou por apenas nove minutos. Ele pode jogar de falso nove ou ponta-esquerda.
O atacante de 31 anos chegou ao Glorioso na metade de 2025, na janela especial da Copa do Mundo de Clubes. Até o momento, marcou dois gols em 27 partidas no clube.