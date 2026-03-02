Rio — Após passar semanas afastado devido a um desgaste muscular detectado em janeiro, o atacante Joaquín Correa voltou a ser escalado como titular pelo Botafogo no último sábado (28), no empate com o Boavista, que garantiu o Alvinegro na final da Taça Rio. Agora, o argentino busca conquistar espaço no time de Martín Anselmi.
No jogo, o atleta teve uma atuação discreta, mas segura. Ele ficou 75 minutos em campo, até ser substituído por Nathan Fernandes. Neste período, acertou 33 de 36 passes, segundo a plataforma "SofaScore", e ocupou o campo de ataque.
