Neto tem sido criticado pela torcidaVítor Silva / Botafogo
Atletas do Fogão relacionados para o próximo jogo pela Libertadores! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/qqLtAqvEPv— Botafogo F.R. (@Botafogo) March 2, 2026
O técnico Martín Anselmi não levou o goleiro por opção técnica, enquanto o atacante se lesionou, de acordo com o jornalista Bernardo Gentile.
Já Wallace Davi, que não pode jogar o Campeonato Carioca, reforça o time para o duelo, enquanto Cristian Medina e Edenílson desfalcam a equipe porque não foram inscritos para essa fase da Libertadores. Eles só entrarão em campo caso o Glorioso avance à fase de grupos.
Confira os relacionados
Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Jhoan Hernández, Justino, Kadu, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo;
Meio-campistas: Arthur Novaes, Caio Valle, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi;
Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan.
