Neto tem sido criticado pela torcidaVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio — O Botafogo divulgou os relacionados para o jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, que acontecerá nesta terça-feira (3), às 21h30, no Equador. Neto e Artur estão fora da lista.

O técnico Martín Anselmi não levou o goleiro por opção técnica, enquanto o atacante se lesionou, de acordo com o jornalista Bernardo Gentile.

Já Wallace Davi, que não pode jogar o Campeonato Carioca, reforça o time para o duelo, enquanto Cristian Medina e Edenílson desfalcam a equipe porque não foram inscritos para essa fase da Libertadores. Eles só entrarão em campo caso o Glorioso avance à fase de grupos.
LEIA MAIS: Botafogo avança em negociação por retorno de Júnior Santos

Confira os relacionados

Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raúl;
Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Jhoan Hernández, Justino, Kadu, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo;
Meio-campistas: Arthur Novaes, Caio Valle, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi;
Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan.
fotogaleria
Neto tem sido criticado pela torcida
Martín Anselmi e Danilo em treino do Botafogo