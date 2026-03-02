Neto tem sido criticado pela torcida - Vítor Silva / Botafogo

Rio — O Botafogo divulgou os relacionados para o jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, que acontecerá nesta terça-feira (3), às 21h30, no Equador. Neto e Artur estão fora da lista.

Atletas do Fogão relacionados para o próximo jogo pela Libertadores! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/qqLtAqvEPv — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 2, 2026

O técnico Martín Anselmi não levou o goleiro por opção técnica, enquanto o atacante se lesionou, de acordo com o jornalista Bernardo Gentile.



Já Wallace Davi, que não pode jogar o Campeonato Carioca, reforça o time para o duelo, enquanto Cristian Medina e Edenílson desfalcam a equipe porque não foram inscritos para essa fase da Libertadores. Eles só entrarão em campo caso o Glorioso avance à fase de grupos. O técnico Martín Anselmi não levou o goleiro por opção técnica, enquanto o atacante se lesionou, de acordo com o jornalista Bernardo Gentile.Já Wallace Davi, que não pode jogar o Campeonato Carioca, reforça o time para o duelo, enquanto Cristian Medina e Edenílson desfalcam a equipe porque não foram inscritos para essa fase da Libertadores. Eles só entrarão em campo caso o Glorioso avance à fase de grupos.

Confira os relacionados

Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raúl;

Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Jhoan Hernández, Justino, Kadu, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo;

Meio-campistas: Arthur Novaes, Caio Valle, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi;

Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan.