Botafogo solicita retorno de volante emprestado a clube belga
Ele é esperado nos próximos dias
Barboza elogia jovem do Botafogo: 'Pode ter uma carreira gigante'
Ele ainda revelou uma conversa com Carli sobre o atleta
Reforço do Botafogo, Medina é regularizado no BID e já pode estrear
Argentino assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Glorioso
Botafogo divulga relacionados para jogo contra Barcelona de Guayaquil sem Artur e Neto
Glorioso busca vaga na fase de grupos da Libertadores
Botafogo avança em negociação por retorno de Júnior Santos
Ídolo do Glorioso está no Atlético-MG desde o início de 2025
Joaquín Correa busca conquistar espaço no Botafogo depois de se recuperar de lesão
Atacante foi escalado de titular pela primeira vez no ano contra o Boavista
