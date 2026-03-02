Huguinho - Divulgação

HuguinhoDivulgação

Publicado 02/03/2026 18:27

Rio - O Botafogo solicitou o retorno de Huguinho, volante que está emprestado ao RWDM Brussels. O clube belga também pertence à Eagle Football Holdings. A informação foi divulgada primeiro pelo 'Canal do TF'.

Cria da base do Glorioso, ele foi emprestado durante o segundo semestre do ano passado. No acordo, o Botafogo tinha a opção de solicitar o retorno antecipado do jogador

Segundo o jornalista Venê Casagrande, ele é esperado nos próximos dias para realizar exames médicos e ser integrado ao grupo do técnico Martín Anselmi.

O volante de 18 anos se destacou com a camisa do time belga. Nesta temporada, ele disputou 19 partidas, anotou um gol e deu duas assistências.

Atualmente, o técnico Martín Anselmi conta com Allan, Danilo, Newton, Wallace Davi e Edenilson, além do recém-chegado Cristian Medina, que também atua no setor. Destaque das categorias de base, Arthur Novaes também tem recebido oportunidades.