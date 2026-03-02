Barboza em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/03/2026 22:12

Rio - Alexander Barboza fez elogios a Justino, jovem zagueiro da base do Botafogo que tem ganhado espaço entre os profissionais. Em entrevista ao canal do Glorioso no YouTube, o camisa 20 destacou a dedicação do defensor e sua capacidade para entender o jogo. Além disso, acha que ele pode ter "uma carreira gigante".

"O Justino eu acho um cara muito bom, muito dedicado. Está novo. Sua capacidade para entender o jogo e jogar, sua personalidade não é normal para um zagueiro tão jovem. A gente treinou com ele ano passado e tinha falado com o Carli que gostei muito dele, pela sua agressividade nos treinos", disse Barboza, à 'Botafogo TV'.

"Agora a gente também deu confiança, ou mais confiança, para ele levar a faixa de capitão. Sendo novo como ele é e sendo capitão de um time que tem jogadores como Arthur Cabral, como Tucu Correa jogando, é uma responsabilidade muito grande, mas muito bonita também. Se é inteligente e segue trabalhando desse jeito, acho que pode ter uma carreira gigante daqui para frente", completou.

Com Barboza e Justino relacionados, o Botafogo viajou rumo ao Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. As duas equipes vão medir forças nesta terça-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.

"Sabemos que o primeiro jogo é lá. Eles também são fortes lá. A gente precisa trazer um bom resultado de lá", disse Barboza.

"Eu não joguei em Guayaquil, mas joguei contra outros times do Equador. Então, o futebol é diferente, mas o futebol em toda a América se vive de uma maneira muito especial, muito passional. Acho que é um jogo muito difícil, com um ambiente bom para eles, não assim para a gente, mas estamos acostumados a jogar em estádios lotados também. Acho que não é algo que pode pesar para a gente, não modifica nada", completou na pergunta seguinte.