John Textor é acionista majoritário do Botafogo e do RWDM Brussels - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/03/2026 13:14

Assim como o Botafogo, outro clube que faz parte da carteira da Eagle Football, de John Textor, sofre com problemas financeiros. O da vez é RWDM Brussels, da Bélgica, que perdeu três pontos na segunda divisão do país por causa de dívidas não pagas.

A punição coloca o RWDM Brussels em 12º lugar na tabela com 26 pontos. Ainda assim não corre risco de rebaixamento no momento, já que fica a 10 pontos de distância do primeiro na zona da degola.



"O clube lamenta esta decisão, que é em tempo severo e prematuro em relação aos esforços significativos entre as empresas nos últimos anos para garantir a estabilidade financeira e operacional. Os valores exigidos foram protegidos e comunicados em conformidade com as exigências regulamentares", afirmou o CEO do clube belga Maxime Vossen.



O RWDM Brussels é mais um clube de John Textor punido por problemas financeiros. O primeiro em crise foi o Lyon, que correu risco de rebaixamento, mas a decisão foi contornada com a saída do estadunidense na gestão da equipe.



Já o Botafogo ficou impedido de registrar jogadores por causa de dívida com o Atlanta no pagamento pela compra de Thiago Almada. E agora recebeu nova derrota na Fifa, desta vez referente a cláusula de desempenho de Luiz Henrique, e precisa pagar ao Betis para não receber outro transfer ban.