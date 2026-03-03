John Textor é acionista majoritário do Botafogo e do RWDM BrusselsVitor Silva / Botafogo
Não é só o Botafogo: time de Textor na Bélgica perde pontos por dívidas
Diretor do RWDM Brussels lamenta punição que considerou severa e prematura
Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Glorioso busca bom resultado fora de casa para se aproximar da fase de grupos da Libertadores
Barboza elogia jovem do Botafogo: 'Pode ter uma carreira gigante'
Ele ainda revelou uma conversa com Carli sobre o atleta
Botafogo solicita retorno de volante emprestado a clube belga
Ele é esperado nos próximos dias
Reforço do Botafogo, Medina é regularizado no BID e já pode estrear
Argentino assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Glorioso
Botafogo divulga relacionados para jogo contra Barcelona de Guayaquil sem Artur e Neto
Glorioso busca vaga na fase de grupos da Libertadores
