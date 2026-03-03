Júnior Santos em treino do Atlético-MGDivulgação / Atlético-MG

Rio - O atacante Júnior Santos, de 31 anos, é aguardado no Rio de Janeiro pelo Botafogo, nesta quarta-feira (4), para a assinatura do contrato de empréstimo com o clube carioca. O jogador foi liberado pelo Atlético-MG para voltar à equipe, que foi campeão da Libertadores. As informações são do portal "GE".
Júnior Santos chega por empréstimo até dezembro, cedido pelo Atlético-MG, com o Botafogo pagando parte do salário. O Galo desembolsou 7,5 milhões de dólares (R$ 45,9 milhões) para tirar Júnior Santos do clube carioca no começo de 2025. Ele assinou contrato até o fim de 2028.
Pelo Botafogo, Júnior Santos disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.
No Atlético-MG, o atacante não teve o rendimento esperado pelos mineiros. Na temporada passada, ele entrou em campo em 28 jogos e anotou somente dois gols.
 