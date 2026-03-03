Huguinho - Divulgação

Publicado 03/03/2026 18:10

Rio - Huguinho foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (3) e já tem condições legais para reestrear pelo Botafogo . O volante estava emprestado ao RWDM Brussels (BEL).

Ele foi cedido no segundo semestre de 2025 ao clube belga, que faz parte da Eagle Football, de John Textor. No acordo, o Glorioso tinha a opção de solicitar seu retorno antecipado

O volante pode estrear no clássico com o Flamengo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no dia 14 deste mês, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos.

Huguinho não chegou ao Glorioso a tempo de ser inscrito na Taça Rio e na fase preliminar da Libertadores.

Na decisão da competição estadual, a equipe de Martín Anselmi encara o Bangu. Já na Libertadores, o Alvinegro vai enfrentar o Barcelona (EQU) nesta terça-feira (3) e na próxima (10).