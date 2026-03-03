HuguinhoDivulgação
Huguinho aparece no BID e já pode reestrear pelo Botafogo
Volante estava emprestado ao RWDM Brussels, da Bélgica
Huguinho aparece no BID e já pode reestrear pelo Botafogo
Volante estava emprestado ao RWDM Brussels, da Bélgica
Botafogo aguarda chegada de Júnior Santos no Rio nesta quarta-feira
Atacante, de 31 anos, foi campeão do Brasileiro e da Libertadores
Retorno de promessa faz Botafogo parar negociação com jogador do Sport
Glorioso prefere apostar em dois jovens da base em meio à dificuldade para comprar Zé lucas
Vitinho exalta trabalho e compara Anselmi a técnico do Bayern
Lateral, de 26 anos, elogiou trabalho do comandante do Botafogo
Não é só o Botafogo: time de Textor na Bélgica perde pontos por dívidas
Diretor do RWDM Brussels lamenta punição que considerou severa e prematura
Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Glorioso busca bom resultado fora de casa para se aproximar da fase de grupos da Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.