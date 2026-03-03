Huguinho é considerado uma das grandes promessas das categorias de base do BotafogoDivulgação / RWDM Brussels
Retorno de promessa faz Botafogo parar negociação com jogador do Sport
Glorioso prefere apostar em dois jovens da base em meio à dificuldade para comprar Zé lucas
Vitinho exalta trabalho e compara Anselmi a técnico do Bayern
Lateral, de 26 anos, elogiou trabalho do comandante do Botafogo
Não é só o Botafogo: time de Textor na Bélgica perde pontos por dívidas
Diretor do RWDM Brussels lamenta punição que considerou severa e prematura
Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Glorioso busca bom resultado fora de casa para se aproximar da fase de grupos da Libertadores
Barboza elogia jovem do Botafogo: 'Pode ter uma carreira gigante'
Ele ainda revelou uma conversa com Carli sobre o atleta
Botafogo solicita retorno de volante emprestado a clube belga
Ele é esperado nos próximos dias
