Huguinho é considerado uma das grandes promessas das categorias de base do BotafogoDivulgação / RWDM Brussels

Publicado 03/03/2026 16:06

O Botafogo, por ora, não pretende mais buscar a contratação de Zé Lucas. Apesar de ainda seguir de olho na jovem promessa de 17 anos do Sport, a diretoria da SAF entende que pode haver uma concorrência com Huginho e Arthur Novaes, dois jovens da base alvinegra e que despertam grande expectativa para o futuro. A informação é do Canal do TF.



dificuldade em finalizar a contratação junto ao clube pernambucano também contribuiu para a decisão. Além disso, Huginho, de 18 anos,

também contribuiu para a decisão. Além disso, Huginho, de 18 anos, foi chamado de volta após empréstimo ao RWDM Brussels, da Bélgica, clube que faz parte da carteira de John Textor na Eagle Football.

Já Arthur Novaes, de 17 anos, tem chamado a atenção neste início de ano nos profissionais. Por isso, ganhou oportunidade de jogar algumas partidas no Campeonato Carioca, inclusive foi titular nos dois jogos com time misto contra o Boavista, pela semifinal da Taça Rio.



O entendimento do Botafogo é dar mais oportunidades aos dois jovens da base, que podem ser úteis ao longo da temporada.

Já Zé Lucas está nos profissionais do Sport desde 2025, quando entrou em campo em 34 partidas. O clube pernambucano pede entre 7 e 14 milhões de euros (entre R$ 43 milhões a R$ 86 milhões) para negociar a promessa com passagem pela seleção brasileira sub-17, valor que o Botafogo não pretende desembolsar.