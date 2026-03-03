Vitinho em treino pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Vitinho em treino pelo BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 03/03/2026 14:40

Rio - Lateral-direito do Botafogo, Vitinho, de 26 anos, já teve experiências importantes no futebol europeu. Ex-jogador do Burnley, ele trabalhou com o belga Vincent Kompany, atual técnico do Bayern. Na opinião do atleta alvinegro há semelhanças entre o europeu com Martín Anselmi.

"São ideias similares. Eu tenho alguma experiência com isso. Às vezes ele (Anselmi) vem falar comigo e eu já sei o que tenho que fazer. Ele até me pergunta como, eu falo que já aprendi (risos). Ele tem uma ideia excelente. Estamos em evolução", disse em entrevista à "ESPN".

Na opinião de Vitinho essa oscilação que o Botafogo vem vivendo é natural por conta da começo de trabalho, mas que o clube carioca está no caminho certo.

"É natural. Diferente, mas a partir do momento que o grupo entendeu, vamos ter resultado positivo. É questão de tempo, ter paciência. Estamos no caminho certo", finalizou.