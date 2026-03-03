Dantas em campo pelo NovorizontinoDivulgação / Novorizontino
Corinthians desiste de Dantas, e Botafogo é favorito para ficar com zagueiro
Jogador, de 21 anos, é destaque de clube paulista
Corinthians desiste de Dantas, e Botafogo é favorito para ficar com zagueiro
Jogador, de 21 anos, é destaque de clube paulista
Marçal mostra otimismo por 2026 do Botafogo e exalta Anselmi
Defensor destaca elenco qualificado, clima 'leve' com novo técnico e mira troféus
Corinthians tenta empréstimo de Neto junto ao Botafogo
Goleiro, de 36 anos, vive momento de oscilação no clube carioca
Huguinho aparece no BID e já pode reestrear pelo Botafogo
Volante estava emprestado ao RWDM Brussels, da Bélgica
Botafogo aguarda chegada de Júnior Santos no Rio nesta quarta-feira
Atacante, de 31 anos, foi campeão do Brasileiro e da Libertadores
Retorno de promessa faz Botafogo parar negociação com jogador do Sport
Glorioso prefere apostar em dois jovens da base em meio à dificuldade para comprar Zé lucas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.