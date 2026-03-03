Dantas em campo pelo Novorizontino - Divulgação / Novorizontino

Publicado 03/03/2026 20:20

Rio - Depois do Fluminense, o Corinthians foi mais um clube a desistir da contração do zagueiro Dantas, de 21 anos. Destaque do Nozorizontino, o defensor tem atualmente o Botafogo como provável destino, depois do término do Paulistão.

O clube do interior de São Paulo está na final da competição e tem o Palmeiras como adversário. Dantas é um dos principais destaques da equipe paulista, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense desistiu da contratação de Dantas depois de acertar com o zagueiro Julián Millan, de 27 anos, por algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$25 milhões).

Nascido no Rio, o zagueiro passou pelas divisões de base do Barra da Tijuca e do Bangu até se transferir para o Novorizontino, ainda no sub-20, em 2022. Desde 2024, ele se firmou no clube paulista e chamou a atenção do Botafogo já em 2025, mas não houve acordo à época. Ao todo, Dantas soma 52 jogos e dois gols pelo clube do interior de São Paulo.