Marçal comemora gol pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/03/2026 19:23

Marçal projetou o ano de 2026 do Botafogo . Em entrevista ao 'Tribuna PodCast', o lateral acredita que, se não houver nenhum imprevisto, o Glorioso poderá conquistar um troféu.

"Eu acho que o ano do Botafogo vai passar muito por aquilo que são os imprevistos. Se não acontecer nenhum imprevisto, coisa que pode afetar a temporada de um clube, eu acho que o Botafogo, como eu disse antes, pode beliscar algum campeonato. Pode levar um troféu. A gente tem um elenco muito qualificado", disse Marçal.

Marçal também falou o trabalho do treinador da equipe, Martin Anselmi. O defensor rasgou elogios ao atual comandante e afirmou que o clima na equipe está "leve"

"Anselmi é muito bom treinador. Tem uma estratégia de jogo diferente daquilo que o pessoal tem adotado ultimamente. Joga com três zagueiros, já utilizava isso nos outros clubes, gosta muito. Ele tem deixado os jogadores à vontade. Não fica preso naquilo. Ele passa mais ou menos aquilo que ele quer e deixa a gente desempenhar o nosso futebol dentro de campo".

"Eu particularmente não queria que o Ancelotti saísse ano passado, mas acertaram muito no Anselmi. Nosso dia a dia é muito leve, é muito tranquilo. É um excelente treinador, assim como o Davide também era. Eu acho que o Botafogo acertou muito nas contratações, acertou muito na vinda do Anselmi agora e é como eu disse, se não houver imprevisto a gente tem um 2026 bastante promissor", completou.