Equador - O Botafogo empatou com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1 no Estádio Monumental Banco Pichincha, na noite desta terça-feira (3), pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. O time da casa aproveitou um vacilo do goleiro Léo Linck na saída de bola para retomar a posse e abrir o placar com Villalba. Na etapa complementar, o Glorioso cresceu, e Matheus Martins deixou tudo igual.
As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (10), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória do time carioca por qualquer placar na volta garante o Botafogo na fase de grupos.
Agora, a equipe de Anselmi vira as atenções para a final da Taça Rio. O Glorioso vai enfrentar o Bangu no próximo sábado, a partir das 18h, no Estádio Nilton Santos.
O Botafogo ficou devendo no primeiro tempo e tomou sustos dentro dos dez primeiros minutos. Dentro da área, Barboza tentou afastar a bola em um lance com Benedetto, que caiu na área e pediu pênalti, mas o árbitro não marcou. Pouco depois, Vitinho interceptou um cruzamento que deixaria o adversário pronto para marcar sem goleiro. Logo na sequência, o bandeira assinalou o impedimento.
Em meio a isso, o Alvinegro cometia erros na saída de bola. E foi assim que o Barcelona (EQU) abriu o placar. Léo Linck foi mal no chutão, a bola foi interceptada e chegou a Villalba, que mandou de cabeça no travessão. Ele mesmo pegou o rebote e marcou aos 22 minutos da primeira etapa.
Pouco antes, por volta dos 19, Matheus Martins teve uma ótima chance, mas não aproveitou. Ele retomou a bola próximo da área, avançou e em cima do goleiro, que fechou o espaço.
Na reta final do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu crescer na partida e teve oportunidades para empatar antes do intervalo, mas não teve sucesso.
No retorno do intervalo, o jogo foi outro. O Glorioso conseguiu ter controle da posse de bola e se estabeleceu no campo de ataque, enquanto o Barcelona apenas se defendia e já não conseguia trazer perigo.
Nesse cenário, o Glorioso conseguiu chegar ao gol do empate aos 21 minutos. Vitinho descolou ótima enfiada de bola para Barrera, que foi à linha de fundo dentro da área e cruzou para trás. O próprio Vitinho apareceu para finalizar, mas furou. Mas Matheus Martins apareceu para dominar e mandar no cantinho.
Depois do gol, o Botafogo teve uma boa chance para virar em uma arrancada de Lucas Villalba, que invadiu a área pela direita. O atacante já tinha vencido o marcador, mas preferiu o cruzamento na área, e a defesa cortou.
O Barcelona, por sua vez, também teve uma ótima oportunidade. Depois de um erro de Arthur Cabral no campo de defesa, o time da casa conseguiu chegar com perigo na área, mas a finalização saiu por cima do gol. No fim das contas, a partida terminou empatada: 1 a 1.
