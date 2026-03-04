Matheus Martins vibra após marcar no empate entre 1 Barcelona (EQU) e BotafogoVitor Silva / Botafogo
Matheus Martins elogia a atuação do Botafogo em empate: 'Mereceu a vitória'
Glorioso saiu atrás, mas cresceu na etapa complementar e ficou no 1 a 1 com o Barcelona (EQU)
Matheus Martins elogia a atuação do Botafogo em empate: 'Mereceu a vitória'
Glorioso saiu atrás, mas cresceu na etapa complementar e ficou no 1 a 1 com o Barcelona (EQU)
Botafogo sai atrás, mas busca empate com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores
As duas equipes lutam por uma vaga na fase de grupos da competição
Corinthians desiste de Dantas, e Botafogo é favorito para ficar com zagueiro
Jogador, de 21 anos, é destaque de clube paulista
Marçal mostra otimismo por 2026 do Botafogo e exalta Anselmi
Defensor destaca elenco qualificado, clima 'leve' com novo técnico e mira troféus
Corinthians tenta empréstimo de Neto junto ao Botafogo
Goleiro, de 36 anos, vive momento de oscilação no clube carioca
Huguinho aparece no BID e já pode reestrear pelo Botafogo
Volante estava emprestado ao RWDM Brussels, da Bélgica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.