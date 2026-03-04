Matheus Martins vibra após marcar no empate entre 1 Barcelona (EQU) e Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/03/2026 00:09 | Atualizado 04/03/2026 00:10

Equador - Matheus Martins elogiou a atuação do Botafogo no empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil fora de casa, nesta terça-feira (3), pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. O atacante comemorou o gol marcado e acredita que o Alvinegro merecia sair com a vitória.

"Muito feliz pelo gol, pelo empate que estamos levando aqui, porque agora vamos decidir em casa com a nossa torcida. Fizemos um grande jogo, acho que a gente mereceu a vitória, sair com a vitória daqui. Mas agora vamos jogar em casa com a nossa torcida", disse Matheus Martins, ainda no gramado.

"Creio que a gente fez o que treinou. Fizemos um grande jogo, poderíamos ter feito até mais de um gol e ter saído com a vitória. Mas agora vamos jogar em casa com o apoio da nossa torcida", completou.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (10), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória por qualquer placar na volta garante o Botafogo na fase de grupos.

Agora, a equipe de Anselmi vira as atenções para a final da Taça Rio. O Glorioso vai enfrentar o Bangu no próximo sábado, a partir das 18h, no Estádio Nilton Santos.