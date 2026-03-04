Martín Anselmi, no jogo contra o Barcelona de GuayaquilVitor Silva / Botafogo

O técnico Martín Anselmi, do Botafogo, foi atingido por uma pedra de gelo no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que terminou empatado em 1 a 1 no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela pré-Libertadores, na noite desta terça-feira (3). Apesar do susto, ele não se feriu.

O caso aconteceu no final da partida, quando torcedores locais atiraram os cubos contra o treinador. O Alvinegro informou a Conmebol sobre o caso através do delegado da partida, que fotografou as pedras no chão e relatou na súmula da partida, segundo o “Lance!”.

Com o empate fora de casa, o Glorioso levará a decisão por uma vaga na fase de grupos da competição continental ao estádio Nilton Santos. O jogo da volta será na próxima terça-feira (10), às 21h30.