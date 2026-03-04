O técnico Martín Anselmi, do Botafogo, foi atingido por uma pedra de gelo no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que terminou empatado em 1 a 1 no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela pré-Libertadores, na noite desta terça-feira (3). Apesar do susto, ele não se feriu.
O caso aconteceu no final da partida, quando torcedores locais atiraram os cubos contra o treinador. O Alvinegro informou a Conmebol sobre o caso através do delegado da partida, que fotografou as pedras no chão e relatou na súmula da partida, segundo o “Lance!”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.