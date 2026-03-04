Nahuel Ferraresi em campo pelo São Paulo - Divulgação / São Paulo

Publicado 04/03/2026 15:33

Rio - Em busca de um reforço para a defesa, o Botafogo voltou à carga por Nahuel Ferraresi, de 27 anos, e encaminhou a contratação do zagueiro do São Paulo. O acordo é por empréstimo até o fim do ano. As informações foram dadas pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmadas pelo Jornal O DIA.

O clube carioca já havia tentado a contratação do venezuelano no começo da temporada, mas depois buscou outros alvos. Desta vez, o acordo entre o Botafogo e o São Paulo saiu e poucos detalhes faltam para a oficialização.

O Botafogo terá opção de comprar o zagueiro junto ao São Paulo, até o fim do empréstimo, por 5 milhões de euros (R$ 30,3 milhões na cotação atual). O Alvinegro também vai arcar com a totalidade dos salários do venezuelano durante o empréstimo.

A contratação de um zagueiro é prioridade no clube carioca. O Botafogo tentou outros nomes com Marco Di Cesare, do Racing, e também negocia a contratação de Dantas, que defende o Novorizontino.