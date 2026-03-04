Júnior Santos no Galeão - Reprodução/Botafogo TV

Publicado 04/03/2026 21:05 | Atualizado 04/03/2026 21:10

Rio - Júnior Santos desembarcou no Galeão na noite desta quarta-feira (4) para assinar o contrato de empréstimo com o Botafogo . Ele comemorou o retorno ao Glorioso, valorizou o carinho dos torcedores e relembrou um recado que deixou quando se transferiu para o Atlético-MG.

"Muito ansioso e feliz de estar volta. A gente veio para assinar os últimos detalhes. Muito feliz, já recebendo o carinho dessa torcida que sempre me apoiou e passou boas energias. Muito ansioso e espero estar em campo e fazer sucesso novamente com essa camisa", disse Júnior, à 'Botafogo TV'.

"Quando saí deixei um recado especial, que sempre estaria torcendo e que voltaria em breve, e esse em breve foi breve mesmo. Creio que foi um propósito de Deus eu voltar. A partir de agora vamos escrever uma nova história", completou.

Pelo Botafogo, Júnior Santos disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.

Ele se transferiu para o Atlético-MG no início de 2025, mas não firmou. Agora, Júnior Santos será emprestado ao Botafogo até dezembro.