Igor Jesus, após marcar gol pelo Nottingham Forest - Oli Scarff / AFP

Igor Jesus, após marcar gol pelo Nottingham ForestOli Scarff / AFP

Publicado 05/03/2026 09:12 | Atualizado 05/03/2026 09:15

O atacante Igor Jesus se declarou ao Botafogo e disse que levará o clube "para o restante da vida". Após partida do seu time, o Nottingham Forest, contra o Manchester City pelo Campeonato Inglês nesta quarta-feira (4), o jogador também afirmou que segue acompanhando o Alvinegro.



"O Botafogo é um clube que eu vou levar para o restante da minha vida, um clube que me mostrou realmente onde eu poderia chegar e me proporcionou esse momento de estar podendo chegar aqui e fazer um grande trabalho. E eu acompanho, acompanho o Botafogo. Toda vez que tem os jogos eu assisto sim", afirmou, em entrevista à "TNT Sports".

O centroavante cravou seu nome na história do Glorioso ao participar das conquistas da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, ambas em 2024. Pelo Botafogo, marcou 17 gols e seis assistências em 56 jogos.



Após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, na metade de 2025, foi contratado pelo Nottingham Forest. Até então, ele fez 12 gols e quatro assistências em 38 jogos no clube inglês. Ele deu um passe para gol no empate com o Manchester City em 2 a 2, nesta quarta-feira (4).



O atleta de 25 anos, que acumula convocações para a Seleção, também teve passagens por Coritiba e Shabab Al Ahli Club, dos Emirados Árabes Unidos.