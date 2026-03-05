Igor Jesus, após marcar gol pelo Nottingham ForestOli Scarff / AFP
"O Botafogo é um clube que eu vou levar para o restante da minha vida, um clube que me mostrou realmente onde eu poderia chegar e me proporcionou esse momento de estar podendo chegar aqui e fazer um grande trabalho. E eu acompanho, acompanho o Botafogo. Toda vez que tem os jogos eu assisto sim", afirmou, em entrevista à "TNT Sports".
Após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, na metade de 2025, foi contratado pelo Nottingham Forest. Até então, ele fez 12 gols e quatro assistências em 38 jogos no clube inglês. Ele deu um passe para gol no empate com o Manchester City em 2 a 2, nesta quarta-feira (4).
O atleta de 25 anos, que acumula convocações para a Seleção, também teve passagens por Coritiba e Shabab Al Ahli Club, dos Emirados Árabes Unidos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.