Ferraresi com a camisa do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 05/03/2026 15:35

Rio - O sistema defensivo do Botafogo está prestes a ganhar um novo componente. O zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi desembarcou nesta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, para passar por avaliações médicas e finalizar os detalhes burocráticos de sua transferência. O defensor chega ao Glorioso cedido pelo São Paulo por empréstimo até o fim de 2026.

O DIA, nesta última quarta (4). Pela transação, o clube carioca desembolsará uma quantia fixa de R$ 400 mil ao São Paulo. O montante pode dobrar, com acréscimo de mais R$ 400 mil, caso o atleta atinja objetivos de desempenho estipulados no vínculo. contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi por empréstimo foi dada inicialmente pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmada pelo, nesta última quarta (4). Pela transação, o clube carioca desembolsará uma quantia fixa de R$ 400 mil ao São Paulo. O montante pode dobrar, com acréscimo de mais R$ 400 mil, caso o atleta atinja objetivos de desempenho estipulados no vínculo.

Além disso, o Botafogo vai assumir a totalidade dos vencimentos salariais de Ferraresi e terá a opção de compra definitiva por 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) ao fim do período. Aos 27 anos, o titular da seleção venezuelana perdeu espaço no São Paulo nesta temporada e disputou apenas cinco partidas em 2026. A situação facilitou a retomada das conversas com o Botafogo, que já havia demonstrado interesse no defensor em dezembro.

Além do reforço para a zaga, a torcida alvinegra aguarda a oficialização de outro rosto conhecido: o atacante Júnior Santos. O jogador, que estava no Atlético-MG, também chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (4) e deve ser anunciado como novo reforço em breve.

