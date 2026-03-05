Bale viveu a melhor fase da carreira no Real MadridAFP
Multicampeão pelo Real Madrid revela bastidores de Zidane e exalta Ancelotti
Gareth Bale contou como era a rotina do treinador francês no clube espanhol
Jogos da Copa do Mundo podem ter anúncios durante a pausa para hidratação
Interrupções serão de três minutos em cada tempo e viram nova fonte de receita das TVs
Nonato volta a treinar e é boa notícia do dia no Fluminense
Jogador, de 28 anos, se lesionou em vitória sobre o Vasco
Argentina avalia adotar regra polêmica de classificação para Libertadores
Comitê executivo da Liga Profissional aprovou mudança e aguarda publicação da AFA
Musa do Olimpia incentiva que fãs peçam fotos para ela em jogos: 'Não tenham vergonha'
Milva Ortellado tem mais de 144 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram
Barcelona e Real Madrid na briga para receber a final da Copa de 2030
Jornal aponta desejo do clube catalão de receber o jogo decisivo do torneio
