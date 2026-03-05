Bale viveu a melhor fase da carreira no Real Madrid - AFP

Publicado 05/03/2026 14:55 | Atualizado 05/03/2026 15:07

Rio - Multicampeão pelo Real Madrid, o ex-jogador Gareth Bale revelou os bastidores do vestiário e fez uma comparação entre os técnicos Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane. Em entrevista ao podcast The Overlap, o galês de 36 anos contou que o treinador francês realizava poucos treinos táticos no dia a dia e destacou que sua principal virtude era a capacidade de manter todos os jogadores motivados.

"Ele (Zidane) não fazia muito. A maior parte de tática que ele fazia. Quando íamos enfrentar Barcelona ou Bayern de Munique você fazia um pouco de táticas, mas o resto era mínimo. Era só treino normal, jogos de posse de bola, finalizações e então você ia embora. Esta é a chave no Real Madrid. Não é questão de treinamento. Você não precisa ser um treinador. Você só precisa gerir", disse.

Já em relação a Carlo Ancelotti, Gareth Bale destacou principalmente a forma como o treinador italiano tratava os atletas. O ex-jogador galês chamou a atenção para a parte em que o técnico lidava com os jogadores que ficavam no banco de reservas e pontuou que a gestão de grupo é fundamental para ter sucesso no Real Madrid, conhecido por montar times "galácticos".

"O Ancelotti foi o melhor na gestão de pessoas. Se você não estivesse jogando, ele te fazia sentir como se você fosse o melhor amigo dele. Ele tinha essa habilidade incrível de manter todos juntos, felizes e dispostos a fazer qualquer coisa (...) O Real Madrid é muito diferente. Cada clube tem uma filosofia, mas a filosofia do Real Madrid é como lidar com essas personalidades gigantescas e vencer a Liga dos Campeões", completou.



Nascido no País de Gales, Gareth Bale foi revelado pelo Southampton, da Inglaterra. O ex-jogador defendeu o Real Madrid entre 2013 e 2022. Ao todo, foram 258 jogos, 106 gols e 68 assistências, além de cinco títulos da Liga dos Campeões. Ele também passou pelo Tottenham, da Inglaterra, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O galês se aposentou aos 33 anos, em 2023, por causa de constantes problemas físicos.