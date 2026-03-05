Camp Nou, a casa do Barcelona - Josep Lago / AFP

Publicado 05/03/2026 13:29

O Barcelona pretende transformar o Camp Nou no palco da final da Copa do Mundo de 2030. A competição será organizada de forma conjunta por Espanha, Portugal e Marrocos, e o palco da partida decisiva promete gerar uma grande disputa interna.



Segundo o jornal catalão 'Sport', a diretoria catalã está disposta a defender oficialmente a candidatura do Camp Nou. E a ambição do Barça cria um cenário de rivalidade institucional com o Real Madrid. Afinal, o clube madrilenho também nutre o desejo de receber a final mundial no Santiago Bernabéu.

Em comum, os dois rivais fizeram reformas recentes em seus estádios. Além dos clubes, Marrocos também desejava ser palco da final da Copa do Mundo. Entretanto, a Espanha já está confirmada como o local do jogo, restante a definição de qual cidade receberá a honra.



Enquanto isso, representantes da Fifa começarão na próxima semana uma série de visitas técnicas a arenas e centros esportivos na Espanha e em Portugal. O objetivo é avaliar a infraestrutura disponível para o Mundial de 2030.

Além de Barcelona e Madri, Zaragoza, Las Palmas, Sevilha, La Coruña, Bilbao e San Sebastián também terão inspeções.





