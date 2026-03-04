Mbappé vive problema físico no Real MadridDivulgação / Real Madrid

Rio - Lesionado no joelho esquerdo, o atacante Kylian Mbappé, de 27 anos, estaria com receio de não disputar a Copa do Mundo. De acordo com informações da rádio espanhola "Cadena Ser", o francês não quer forçar um retorno aos gramados precipitado para não "repetir Rodrygo" e ter uma lesão mais grave.
O brasileiro teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral do joelho esquerdo, após a derrota por 1 a 0 para o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, na última segunda-feira (2). A previsão é que Rodrygo fique sem jogar por até um ano.
Mbappé vem sentindo dores no joelho desde o fim do ano passado e realizado um tratamento conservador. Porém, o atacante deixou à Espanha nos últimos dias, para se consultar com o especialista Bertrand Sonnery-Cotte, na França. O atacante fará uma pausa por tempo indeterminado para evitar o agravamento do quadro. 
O atacante, de 27 anos, é o grande destaque do Real Madrid na temporada atual. No total, ele entrou em campo em 34 partidas e anotou 38 gols com a camisa do clube espanhol.