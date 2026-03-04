Donald Trump, presidente dos EUA - AFP

Publicado 04/03/2026 10:45

Em meio ao clima tenso no Oriente Médio em função do ataque militar americano e israelense que matou líderes iranianos e desencadeou um conflito na região, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (3) que não se importa se o Irã participar da Copa do Mundo de 2026. O torneio de seleções terá como sede, além dos Estados Unidos, o México e o Canadá.



Questionado sobre o tema em entrevista ao site "Político", ele foi direto ao ponto. "Eu realmente não me importo [se o Irã participar]. Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão à beira do colapso."

De acordo com o portal americano "The Athletic", sua declaração entra em conflito com a mensagem de paz que a Fifa vem transmitindo ao longo do último ano, tentando tranquilizar sob a ótica de que jogadores e torcedores seriam "bem-vindos" ao torneio.



Trump e sua administração, por vezes, repetiram essa retórica, segundo o periódico, mas, em seus primeiros comentários sobre a participação do Irã na Copa do Mundo, desde os ataques de sábado, ele passou um cenário diferente.



Ao ser questionado para esclarecer ou detalhar a declaração de Trump, um porta-voz da Casa Branca encaminhou ao portal os comentários do presidente. Segundo ele, a ação militar dos EUA "remove uma grande ameaça desestabilizadora e ajudará a proteger pessoas em todo o mundo, incluindo americanos e os milhões que planejam comparecer à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos"



O Irã integra o Grupo G da competição e terá como adversários a Bélgica, o Egito e a Nova Zelândia. A seleção iraniana tem compromissos agendados em Los Angeles e Seattle, mas sua participação foi colocada em dúvida pelo ataque militar americano e israelense.



A Copa do Mundo de 2026 tem seu início marcado para o dia 11 de junho, enquanto a decisão do torneio será em 19 de julho.