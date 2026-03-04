Donald Trump, presidente dos EUAAFP
Questionado sobre o tema em entrevista ao site "Político", ele foi direto ao ponto. "Eu realmente não me importo [se o Irã participar]. Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão à beira do colapso."
Trump e sua administração, por vezes, repetiram essa retórica, segundo o periódico, mas, em seus primeiros comentários sobre a participação do Irã na Copa do Mundo, desde os ataques de sábado, ele passou um cenário diferente.
Ao ser questionado para esclarecer ou detalhar a declaração de Trump, um porta-voz da Casa Branca encaminhou ao portal os comentários do presidente. Segundo ele, a ação militar dos EUA "remove uma grande ameaça desestabilizadora e ajudará a proteger pessoas em todo o mundo, incluindo americanos e os milhões que planejam comparecer à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos"
O Irã integra o Grupo G da competição e terá como adversários a Bélgica, o Egito e a Nova Zelândia. A seleção iraniana tem compromissos agendados em Los Angeles e Seattle, mas sua participação foi colocada em dúvida pelo ataque militar americano e israelense.
A Copa do Mundo de 2026 tem seu início marcado para o dia 11 de junho, enquanto a decisão do torneio será em 19 de julho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.