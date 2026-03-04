Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoReprodução
Se Filipe Luís cometeu erros dentro de campo na escalação e no modo como a equipe deveria se apresentar nesta temporada, fora de campo a lambança ficou por conta do presidente do Flamengo.
Torcedores, jornalistas e familiares dos jogadores criticaram a forma como Filipe foi demitido e classificaram o mandatário do clube como amador.
Amadorismo esse que Bap prometeu exorcizar do Fla em sua campanha para presidente do clube, na última eleição.
Entretanto, o alvo da irmã de Jorginho, meia que chegou ao clube em meados de 2025, não foi o presidente do clube.
Imagens do perfil de Fernanda começaram a circular nas redes sociais, onde a irmã do jogador classifica a torcida como "sem vergonha", em alusão ao coro feito pelos torcedores no Maracanã destinado aos jogadores nos últimos jogos da equipe.
Fernanda ainda teria criticado a maneira como os torcedores tratam seus ídolos: "Queria só saber de algumas torcidas mequetrefes, que só apoiam no auge, não entendem nada de estratégia de temporada e estavam ainda ontem no estádio gritando merda... Estão felizes agora com a grande merrrrrda que fizeram com o Filipe?! Bom saber que é assim que vocês tratam seus grandes ídolos."
O português já está no Rio de Janeiro, por isso o anúncio pode acontecer ainda nesta quarta-feira (4).
A ideia da cúpula é que o treinador já consiga comandar os jogadores nesta quinta-feira (5).
O Flamengo volta a campo neste domingo (8), às 18h, na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense.
