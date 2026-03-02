Torcedores do Flamengo protestam em frente ao CT do Ninho do Urubu - Reprodução de redes sociais

Torcedores do Flamengo protestam em frente ao CT do Ninho do UrubuReprodução de redes sociais

Publicado 02/03/2026 08:14

A fase do Flamengo não é das melhores. Após ser derrotado na final da Supercopa Rei Pelé para o Corinthians e perder os dois jogos para o Lanús na Recopa Sul-Americana, a torcida do Mengão resolveu dar um ponto final nos supostos excessos do elenco.



Uma fonte confidenciou a esta coluna que a torcida não vai tolerar festas após as 23h e dará um verdadeiro "apavoro" em jogadores que descumprirem o "toque de recolher".



No último sábado (28), torcedores compareceram à casa de Evertton Araújo procurando por Gonzalo Plata e Jorge Carrascal, que supostamente teriam chegado à festa do volante por volta de 1h.

A missão da torcida não obteve sucesso, e a assessoria de Evertton Araújo negou que a festa tenha acontecido.



Entretanto, os torcedores prometem não baixar a guarda, e a fiscalização sobre os jogadores vai permanecer até que a situação do time mude e as vitórias voltem a acontecer.

Em meio a tudo isso, o Flamengo emitiu uma nota oficial enviada à imprensa para informar que "acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional".



Veja a nota na íntegra:



"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional. Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa. O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais ou informais, exigidos pelo alto rendimento. Reconhecemos que o início de temporada ficou abaixo das expectativas, e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados."



O Flamengo volta a campo, às 21h desta segunda-feira (2), contra o Madureira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.



O Flamengo volta a campo, às 21h desta segunda-feira (2), contra o Madureira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

No primeiro jogo, a equipe do técnico Filipe Luís venceu o tricolor suburbano por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim se classifica à final do certame regional.