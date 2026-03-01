Filipe Luís conta com jogadores como Jorginho para mudar a situação incômoda do Flamengo na atual temporada - Internet

Publicado 01/03/2026 11:27

Nesta segunda-feira (2), o Flamengo fará uma partida que teria tudo para ser festiva tanto para o elenco quanto para os torcedores.



Entretanto, com a derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana em casa, e com o time performando abaixo do esperado nesta temporada, a crise chegou e a cada dia ganha contornos ainda mais dramáticos para o técnico Filipe Luís, que conta com a ajuda dos jogadores "europeus" para conseguir mudar a situação do time e permanecer no cargo.



Alex Sandro, Danilo e Jorginho são os jogadores mais ouvidos pelo treinador rubro-negro e são aqueles que podem fazer a diferença neste momento difícil que a equipe atravessa. Filipe conta com os três líderes para conseguir encontrar saída para os problemas que o time vem apresentando desde sua reapresentação em janeiro.



Inclusive, essa situação tem causado incômodo no elenco, que vê que Filipe dá mais abertura para os jogadores que chegaram de clubes do velho continente do que para o restante do elenco.



Para muitos atletas, o treinador se tornou inacessível.

Segundo apuramos, não há um diálogo aberto com todos os atletas do grupo, que se sentem preteridos e formam grupos isolados e insatisfeitos dentro do plantel.



As seguidas reuniões acontecidas no Ninho do Urubu dão a Filipe a certeza de que seu trabalho está sendo meticulosamente avaliado diariamente por BAP e o treinador sabe que, se não vencer o Campeonato Carioca, a continuidade à frente do Flamengo pode ser interrompida.



BAP manterá o apoio ao técnico publicamente, mas já passou para Filipe Luís que, mais do que vencer o Carioca, é preciso ter uma resposta urgente com relação à performance e resultado também no Campeonato Brasileiro.



O próximo compromisso do time no Brasileirão é apenas no dia 11 de março, contra o Cruzeiro no Maracanã.



Na 11ª colocação, com 4 pontos em 3 jogos, Filipe Luís sabe que precisa dar uma resposta rápida para permanecer à frente da equipe.



Se Filipe conseguir sobreviver à final do certame regional, o trabalho deve prosseguir sem interrupções até a parada para a Copa do Mundo, quando será novamente avaliado e só então será tomada a decisão de permanência ou não do treinador à frente da equipe rubro-negra.