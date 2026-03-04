Júnior e Filipe Luís - Reprodução / Instagram

04/03/2026

Rio — O comentarista Júnior detonou a demissão de Filipe Luís e afirmou que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se acha "maior que a instituição". Em postagem nas redes sociais na noite desta terça-feira (3), o ex-lateral-esquerdo e ídolo do Rubro-Negro destacou que a saída do técnico poderia ter sido anunciada de uma forma diferente.

"Hoje o assunto foi um só: a forma desrespeitosa como se deu a demissão de Filipe Luís.

Muita gente surpresa, mas quem vive o futebol há muito tempo sabe que, infelizmente, quando quem comanda se acha maior do que a instituição, situações assim acabam acontecendo. O presidente tem, sim, a prerrogativa de demitir quem quiser e na hora que quiser. Isso faz parte do cargo. O que não pode faltar é sensibilidade principalmente quando se trata de um ídolo", disparou. "Hoje o assunto foi um só: a forma desrespeitosa como se deu a demissão de Filipe Luís.Muita gente surpresa, mas quem vive o futebol há muito tempo sabe que, infelizmente, quando quem comanda se acha maior do que a instituição, situações assim acabam acontecendo. O presidente tem, sim, a prerrogativa de demitir quem quiser e na hora que quiser. Isso faz parte do cargo. O que não pode faltar é sensibilidade principalmente quando se trata de um ídolo", disparou.

Pelo clube, Filipe conquistou títulos como a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas não resistiu à pressão após um início de ano com desempenhos ruins e os vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei.



"Foram sete anos dando a vida como jogador do Clube de Regatas do Flamengo e, depois, quase tudo conquistado em apenas 15 meses como treinador. É claro que errou. Eu mesmo critiquei algumas escolhas, especialmente nos jogos contra o Club Atlético Lanús. Mas nós não acompanhamos os treinos, não temos todas as informações. Vemos apenas o que chega pelos canais oficiais. Julgar é fácil, entender o contexto é outra história", comentou Júnior.



O "Maestro" também opinou que o pior de tudo foi a forma como a demissão foi feita e anunciada. "Poderiam ter feito antes da coletiva, preservado a imagem de alguém que construiu uma trajetória vitoriosa e identificada com o clube. A sensação foi de exposição desnecessária, de isolamento. E isso arranha a imagem de uma instituição que prega profissionalismo o tempo todo. Filipe errou, sem dúvida. Mas o que ficou foi um episódio que diminui mais quem tomou a decisão do que quem foi desligado."



Após a saída de Filipe, o Flamengo encaminhou a contratação do português Leonardo Jardim. O novo técnico chegou ao Rio na noite desta terça-feira e deve assinar contrato com duração até o fim de 2027.