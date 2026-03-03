Filipe Luís em jogo do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/03/2026 20:23

Rio - Filipe Luís se manifestou pela primeira vez após ser demitido do Flamengo . Em publicação em uma rede social na noite desta terça-feira (3), o treinador escreveu mensagens à diretoria, aos jogadores e aos torcedores. Ele também afirmou que sai "em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila".

"Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase 7 anos, o Clube de Regatas do Flamengo. Foram dez títulos como jogador e cinco títulos como treinador. Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória. Cada taça levantada teve suor, trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por esse escudo", diz um trecho da publicação de Filipe no Instagram.

Mais cedo, o treinador foi ao Ninho do Urubu e chorou na despedida aos atletas e funcionários, segundo informou o 'ge'. Filipe foi demitido na madrugada desta terça-feira (3), logo após a coletiva de imprensa da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira.

Como os jogadores do Rubro-Negro já haviam deixado o Maracanã, Filipe não conseguiu nem se despedir do elenco naquele momento. Na publicação que fez nesta terça (3), ele citou o encontro desta tarde.

"Não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês. Mais do que uma despedida foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível. Cada abraço, cada palavra e cada gesto mostrou que o nosso trabalho foi além das quatro linhas. Construímos algo verdadeiro", escreveu o treinador.

À frente do time, Filipe Luís somou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos. O auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares também deixaram o clube, assim como Rodrigo Caio, que pediu demissão

Veja a publicação de Filipe Luís

Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase 7 anos, o Clube de Regatas do Flamengo.



Foram 10 títulos como jogador e 5 títulos como treinador. Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória.

Cada taça levantada teve suor, trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por esse escudo.



Agradeço à diretoria que me deu a oportunidade de ter vivido esse ciclo tão vitorioso e serei sempre grato pela confiança que me foi dada para construir uma trajetória tão marcante.



Aos jogadores, meu respeito eterno.

Vocês são gigantes.

São homens de caráter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo. Nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um.



Não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês.

Mais do que uma despedida foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível.

Cada abraço, cada palavra e cada gesto mostrou que o nosso trabalho foi além das quatro linhas. Construímos algo verdadeiro.



Obrigado por honrarem essa camisa todos os dias e por me honrarem como treinador e como pessoa. Vocês sempre terão meu respeito, minha admiração e minha gratidão.



E à torcida… vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões JUNTOS! Levo no coração cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada.



Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila.

O futebol é feito de ciclos, e o nosso foi HISTÓRICO.



Obrigado por tudo, Flamengo.