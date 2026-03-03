Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/03/2026 14:05

Rio — A demissão de Filipe Luís do Flamengo, anunciada na madrugada desta terça-feira (3) após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pôs fim à trajetória de um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. O agora ex-treinador do Rubro-Negro conquistou títulos internacionais e nacionais em um ano e quatro meses, no seu primeiro trabalho profissional.



Após se aposentar no final de 2023, Filipe permaneceu no clube e assumiu, em 2024, o comando do time sub-17, sua primeira experiência como técnico, cargo que ocupou por apenas cinco meses, com 16 vitórias em 20 jogos. Depois, ele foi o escolhido para substituir Mário Jorge como treinador do sub-20, onde conquistou a Copa Intercontinental da categoria.

Em outubro de 2024, ele subiu aos profissionais depois da demissão de Tite, com a missão de recuperar o bom futebol do Flamengo, que havia sido eliminado da Libertadores para o Peñarol. Sob o comando de Filipe, o Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil em cima do Atlético-MG.



O início do ano seguinte foi marcado pelas conquistas do Campeonato Carioca em cima do Fluminense e Supercopa Rei contra o Botafogo. Apesar disso, o time sofreu para avançar na fase de grupos da Libertadores, conseguindo a vaga às oitavas no último jogo, contra o Deportivo Táchira.

Na metade de 2025, o Flamengo viajou aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A equipe teve uma atuação de destaque na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, mas acabou derrotada para o Bayern de Munique por 4 a 2 nas oitavas de final.



No segundo semestre, Filipe consolidou ainda mais seu nome na história ao conquistar a Copa Libertadores, após uma campanha marcada por jogos difíceis e disputados contra Racing e Estudiantes, e o Campeonato Brasileiro. Ainda venceu o Dérbi das Américas e a Copa Challenger, ao desbancar os adversários na Copa Intercontinental. O Rubro-Negro se classificou à final do torneio, contra o PSG, e conseguiu levar a partida para os pênaltis, mas acabou perdendo.



Depois de um longo processo de negociação, que causou desgaste entre as partes, Filipe acertou sua renovação por dois anos. No entanto, ele não resistiu ao desempenho fraco apresentado no início do ano, com os vices da Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana.

No total, Filipe Luís conquistou, como técnico do Flamengo: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei, Campeonato Carioca, Dérbi das Américas e Copa Challenger.