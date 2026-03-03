Filipe Luís não é mais técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Após se aposentar no final de 2023, Filipe permaneceu no clube e assumiu, em 2024, o comando do time sub-17, sua primeira experiência como técnico, cargo que ocupou por apenas cinco meses, com 16 vitórias em 20 jogos. Depois, ele foi o escolhido para substituir Mário Jorge como treinador do sub-20, onde conquistou a Copa Intercontinental da categoria.
O início do ano seguinte foi marcado pelas conquistas do Campeonato Carioca em cima do Fluminense e Supercopa Rei contra o Botafogo. Apesar disso, o time sofreu para avançar na fase de grupos da Libertadores, conseguindo a vaga às oitavas no último jogo, contra o Deportivo Táchira.
No segundo semestre, Filipe consolidou ainda mais seu nome na história ao conquistar a Copa Libertadores, após uma campanha marcada por jogos difíceis e disputados contra Racing e Estudiantes, e o Campeonato Brasileiro. Ainda venceu o Dérbi das Américas e a Copa Challenger, ao desbancar os adversários na Copa Intercontinental. O Rubro-Negro se classificou à final do torneio, contra o PSG, e conseguiu levar a partida para os pênaltis, mas acabou perdendo.
Depois de um longo processo de negociação, que causou desgaste entre as partes, Filipe acertou sua renovação por dois anos. No entanto, ele não resistiu ao desempenho fraco apresentado no início do ano, com os vices da Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana.
