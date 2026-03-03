Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro em 2025Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Flamengo acerta a contratação de Leonardo Jardim
Português chega ao Rubro-Negro horas após a demissão de Filipe Luís
Acertado com o Flamengo, Leonardo Jardim chega ao Rio
Treinador foi o escolhido para substituir o técnico Filipe Luís
Filipe Luís chora em despedida no CT e se pronuncia após deixar o Flamengo
Técnico foi demitido na madrugada desta terça-feira (3)
Alex Sandro minimiza protestos da torcida após goleada do Flamengo
Lateral afirma que elenco experiente sabe lidar com críticas e reforça foco no trabalho
Tiago Leifert detona demissão de Filipe Luís: 'Ficou longe de ser o Real Madrid das Américas'
Flamengo goleou Madureira por 8 a 0 e demitiu o técnico
Presidente do Flamengo explica saída de Filipe Luís: 'Não estava no caminho adequado'
Em áudio enviado para benemérito, Bap justificou a decisão de demitir o treinador
Rodrigo Caio pede demissão e deixa o Flamengo após saída de Filipe Luís
Auxiliar permanente entendeu que deveria sair junto com o treinador
