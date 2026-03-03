Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro em 2025 - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 03/03/2026 11:09

Rio - O Flamengo acertou a contratação de Leonardo Jardim, segundo o site "ge". O estafe do treinador português e a diretoria rubro-negra estavam negociando desde antes da demissão de Filipe Luís, que aconteceu após o jogo contra o Madureira, nesta segunda-feira (2). O técnico é aguardado no Rio ainda nesta terça-feira (3) para assinar o contrato, que a princípio, terá duração até o fim de 2027.

Jardim era um dos nomes preferidos do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ele chegou a ser cotado no fim do ano passado, em meio à indefinição pela renovação de Filipe, que acabou acontecendo.

O treinador estava afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, no último mês de dezembro, devido a questões familiares. Pelo clube mineiro, o técnico chegou à semifinal da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em 3º lugar no ano passado. Ele também tem passagens pelo Monaco, da França, Sporting, de Portugal, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.