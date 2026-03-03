Filipe Luís não é mais o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/03/2026 01:26 | Atualizado 03/03/2026 01:46

Rio - Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo . O clube anunciou a saída do profissional na madrugada desta terça-feira (3), depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira. O auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares também deixam o Rubro-Negro.

Filipe comandou o time em 101 jogos. No total, o Flamengo somou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Ele assumiu a equipe profissional do Rubro-Negro em no segundo semestre de 2024, após a demissão de Tite.

Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei. Além disso, bateu na trave pelo título do Intercontinental - perdeu para o PSG nos pênaltis. No fim do ano passado, o clube acertou a renovação com o treinador até o fim de 2027

Neste início de temporada, porém, o Fla passa por um momento turbulento. O time perdeu a Supercopa Rei e a Recopa Sul-Americana para Corinthians e Lanús, respectivamente.

Além disso, a torcida tem feito protestos, como no último sábado (28), quando foi à porta do Ninho do Urubu. Nesta segunda-feira (2), os rubro-negros se manifestara antes e depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira. O resultado garantiu o Fla na decisão do Campeonato Carioca.

Veja a nota do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).



O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.



Clube de Regatas do Flamengo